Kim Kardashian sorprende a sus fans al mostrar como se veía en su adolescencia

La estrella de KUWTK, Kim Kardashian compartió una foto que impactó a los fanáticos, en donde se ve a una joven Kim de 16 años posando recostada. Lo que llamo la atención de los seguidores de la estrella de Keeping up with the Kardashians fue el hecho que por primera vez la celebridad no firmó como acostumbra.

Kim, desde que se casó con el rapero Kanye West cambio su nombre para adoptar el de su marido pasándose a llamar Kim Kardashian West, por lo que cuando comparte algún mensaje o alguna foto en su red social, la imagen lleva en el pie de foto el KKW. Sin embargo desde que salió a la luz que Kim había pedido el divorcio de Kanye, se rumoreaba que la estrella de tv cambiaría nuevamente su nombre.

A pesar de los comentarios y de la oficialización de los tramites de divorcio, Kim ha mantenido el apellido West en sus redes sociales. Pero ayer, al publicar la foto de su adolescencia, Kardashian tituló la foto "una KK de 16 años" sacando la W, lo que rápidamente capto la atención de sus seguidores.

Kim Kardashian y Kanye West estuvieron 8 años juntos y tienen 4 hijos en común.