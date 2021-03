Kim Kardashian presenta a la extravagante nueva mascota de su hija 

Kim Kardashian no se queda corta a la hora de compartir con sus seguidores las más estrambóticas extravagancias, pero ahora una de ellas tiene que ver particularmente con su hija mayor North, quien acaba de recibir a su primera mascota y no se trata de cualquier animal.

Y no se trata de un perro, un gato, peces o tortugas; NO. En el clan de las Kardashian las cosas tenían que ser diferentes y especiales. North ahora es dueña de un pogona o dragón barbudo, que además tiene sus propias vestimentas.

"Conoce al miembro más nuevo de nuestra familia ... Speed. Realmente no estaba planeado que me gustara, pero ya me ganó", escribió Kardashian en su Instagram.

Según explicó en la misma publicación, Speed era originalmente de una de las mejores amigas de la influencer y en su momento lo cuidaron por una semana mientras ella no estaba, pero finalmente terminó quedándose por meses.

"Speed consiguió un cambio de imagen con Skims Cozy personalizado e incluso la joya Lil Uzi (...) North y su dragón barbudo van juntos a todas partes, ¡es muy tierno!", contó.

Esta es la publicación con la que Speed saltó a la fama: