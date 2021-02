Kim Kardashian y Kanye West: ¿Cuántos son los millones que están en juego tras el divorcio de la pareja?

Después de meses de rumores sobre la crisis de una de las parejas más mediáticas del mundo, ya es oficial que Kim Kardashian West y Kanye West, están en proceso de divorcio. Tras darse a conocer durante el día de ayer que la protagonsita de Keeping up with The Kardashian solicitó legalmente la separación.

Con un patrimonio combinado de 2.100 millones de dólares ¿Cuánto es el dinero que deberá dividirse?

Las Kardashian han tenido problemas por las clausulas de divorcio en ocasiones pasadas como con Kloe y Lamar y el anterior matrimonio de Kim con el jugador de la NBA Kris Humpries, sin embargo, en esta ocasión podrían separarse los bienes de manera más sencilla.

Se cree que la pareja firmo un acuerdo prenupcial, dado el dinero en juego y considerando que es el tercer matrimonio de Kim. Además, la pareja ha tenido flujos de ingresos separados desde sus nupcias de 2014.

Las cosas se complican más cuando se trata de sus bienes raíces compartidos, incluida su mansión de Calabasas.

Estos son los ingresos netos de la pareja de acuerdo a Forbes.

Kanye West: $ 1.26 mil millones

West es el más rico de la pareja, pero gran parte de su patrimonio neto está vinculado a su empresa de ropa Yeezy.

West posee el 100% de su marca de zapatos, que es conocida por sus zapatillas gruesas que cuestan más de $ 200 el par. La empresa está vinculado a Adidas, que fabrica, comercializa y distribuye los zapatos. West recauda aproximadamente el 11% de los ingresos anuales de Yeezy, que fueron alrededor de $ 1.3 mil millones en 2019.

Kardashian West puede tener menos que su esposo, pero su fortuna es mucho más líquida y menos dependiente de la moda de su marca y la elección de los consumidores.

KKW Beauty: $ 500 millones

Al igual que West, la mayor parte de la fortuna de Kardashian se encuentra en una marca con su nombre. Forbes estimó en octubre que la participación del 72% de Kimt en su compañía de cosméticos KKW Beauty tiene un valor de alrededor de $ 500 millones.

Efectivo y otras inversiones: $ 250 millones

Kardashian ganó millones tras 13 años protagonizando Keeping Up With the Kardashians, su aplicación móvil Kim Kardashian: Hollywood y varios trabajos de modelaje y patrocinio. Pero su mayor pago llegó cuando vendió el 20% de KKW Beauty al gigante de los cosméticos Coty por $ 200 millones en efectivo el año pasado.

Otras rentas: $ 70 millones

La pareja es propietaria de varias casas y tienen varias hipotecas juntas, incluida una mansión de Calabasas en el condado de Los Ángeles, un condominio en Miami y dos ranchos en Wyoming. Según los documentos que West envió a Forbes el año pasado, también hay $ 5 millones en arte, casi $ 4 millones en vehículos, $ 3,2 millones en joyas e incluso $ 300.000 en ganado. Quién se queda con el dinero dependerá de los términos de su acuerdo prenupcial y de cualquier acuerdo que sus abogados puedan negociar.