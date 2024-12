Kris Humphries es un exjugador de baloncesto profesional estadounidense con una larga carrera en la NBA, pero que también saltó a las luces por su matrimonio de 72 días con Kim Kardashian en 2011. A pesar de que su carrera en el baloncesto fue bastante discreta, su vida personal lo catapultó al centro de la atención mediática.

Sin embargo, tras el saltó a las páginas sociales de todo el mundo vino su caída. Tras su retiro del deporte, el jugador desapareció de los medios y muy poco se sabe de su vida.

La salida de Kris Humphries de la NBA

Kris Humphries nació el 6 de febrero de 1985 en Minneapolis, Minnesota en una familia deportiva. Asistió a la High School Hopkins, donde se destacó en el baloncesto, y luego continuó su carrera en la Universidad de Minnesota, jugando para los Golden Gophers.

Tras una destacada carrera en universitaria, logró su cupo en la máxima liga del baloncesto.

En la NBA fue seleccionado en el Draft del 2004 por los Utah Jazz en la decimocuarta posición.

Luego de no lograr sumar muchos minutos en la cancha, fue traspasado a los Toronto Raptors en donde tampoco encontró su espacio a pesar de estar tres temporadas.

Su importante salto lo dio el 2009 cuando llegó a los New Jersey Nets en donde se convirtió en un importante jugador para el equipo destacando su habilidad para rebotear.

Durante este tiempo se hizo públicas su relación con Kim Kardashian, una popular socialité, con quien comenzó a salir en 2010 y, tras un rápido romance, se comprometieron en mayo de 2011.

En agosto de 2011, ambos se casaron en una ostentosa ceremonia que fue muy publicitada. La boda fue grabada para el reality show “Keeping Up with the Kardashians”, lo que añadió aún más atención mediática a su relación.

Sin embargo, la historia de su matrimonio no duró mucho. Apenas 72 días después de la boda, Kim Kardashian solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables.

Tras una gran cantidad de prensa que quería saber más información, llegó la revelación de que Kim estaba en una relación con Kanye West, lo que aumentó su presencia en los medios. Sin embargo, una vez pasada la sorpresa, vino el declive y la prensa dejó de interesarse por él.

Tras su divorcio de Kim Kardashian, Kris Humphries continuó su carrera en la NBA, pero su fama por la relación con Kim siguió persiguiéndolo. Su carrera fue descendente, y en 2013, después de su paso por los Washington Wizards, dejó la liga.