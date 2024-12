El deportista Lamar Odom tuvo una gran carrera en el baloncesto profesional estadounidense con un exitoso paso por la NBA en donde fue el sexto Lakers en un equipo que tenía entre sus filas a Kobe Bryant. Sin embargo, lo que pudo ser una icónica carrera terminó de forma abrupta.

Su carrera comenzó en 1999 cuando fue seleccionado en el draft por Los Angeles Clippers, logrando notoriedad en el equipo a pesar algunas inconsciencia en el nivel de juego. Partidos donde brilla más que el resto, mientras que en otro apenas se notaba en la cancha.

Tras esto llegó a Miami Heat durante una temporada el 2003, donde si puso a prueba su potencial y ayudó al equipo a llegar a lo play off, esto le permitió dar el saltó a un gigante de la liga, Los Angeles Lakers. Durante sus seis temporadas en Los Angeles, ganó dos campeonatos de la NBA en 2009 y 2010 y fue nombrado Mejor Sexto Hombre del Año en 2011, convirtiéndose en un jugador muy valioso para la plantilla.

En 2009 el deportista tuvo un bullado romance con Khloe Kardashian, ya que tras estar saliendo solamente un mes decidieron casarse en una boda que tuvo grandes invitados entre ellos sus compañeros de equipo Kobe Bryant, Pau Gasol y Derek Fisher.

El fin de la carrera de Lamar Odom

El 2011 Lamar participó en los programas de la familia “Keeping up with the Kardashians” y luego el spin-off “Khloe and Lamar”. Sin embargo, se rumoreaba sobre problemas maritales en la pareja.

En este tiempo, Lamar se unió a los Mavericks en una breve temporada que estuvo marcada por su bajo rendimiento, saliendo del equipo de forma abrupta. Tras esto, llegó a los Clippers nuevamente pero marcando la etapa fina de su carrera en donde no recuperó su nivel anterior y seguía marcando portadas por su compleja vida personal.

Se descubrió que luchaba con problemas de adicción a las drogas, lo que afectó gravemente su salud y desempeño en la NBA. En 2013, su relación con Khloé se volvió aún más problemática después de que él fuera arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y debido a reportes sobre su consumo de drogas. Esto culminó en su divorcio en 2016.

En 2015, después de su divorcio con Khloé, Lamar Odom sufrió una sobredosis de drogas en un burdel en Nevada, lo que casi le cuesta la vida. Estuvo en coma durante varios días y pasó por una larga recuperación. Durante este tiempo, Khloé Kardashian, aunque ya divorciada de él, fue un apoyo crucial y estuvo a su lado, lo que mostró la complejidad de su relación, incluso después del final de su matrimonio.

Tras la crisis de salud, Lamar Odom se enfocó en su recuperación y en recuperar el control de su vida. Publicó su autobiografía “Darkness to Light” en 2019, donde detalló sus luchas internas con las adicciones, las dificultades en su matrimonio con Khloé y su sobredosis.

En cuanto a su carrera deportiva, Lamar Odom no volvió a jugar profesionalmente después de su paso por los Clippers, pero ha mostrado interés en regresar al baloncesto a través de la participación en ligas menores y en eventos de exhibición.

También hizo algunas apariciones en la televisión, siendo parte de “Dancing with the Stars” en 2016, donde se le vio intentando retomar su vida en el ojo público y reconstruir su imagen.