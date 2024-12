LeBron James, uno de los jugadores más destacados en la historia de la NBA, llegó a los 40 años de edad este 30 de diciembre, un hito que ha generado una avalancha de mensajes de felicitación y reconocimiento en toda la liga.

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la reflexión del comisionado de la NBA, Adam Silver.

La confesión del comisionado de la NBA sobre LeBron

LeBron James ha roto innumerables récords a lo largo de su carrera y a los 40 años, sigue jugando al más alto nivel, entrando en su 22ª temporada consecutiva en la NBA.

Esto lo coloca en un selecto grupo de jugadores cuya longevidad en la liga es casi incomparable.

Si bien muchos suponen que la NBA hablaría de los 40 años de LeBron como una señal de que su carrera estaba llegando a su fin, el comisionado de la liga, Adam Silver, dijo algo que sorprendió, optando por destacar algo mucho más sorprendente: la increíble disciplina y ética de trabajo que ha demostrado LeBron.

“En algunos aspectos, es un fenómeno de la naturaleza. He conocido a muchos grandes jugadores y él es uno de los más trabajadores que he conocido. No se toma un día libre, ni siquiera una tarde” señaló el comisionado.

Un jugador incansable

A lo largo de sus 22 temporadas en la NBA, LeBron ha demostrado que la edad no es un obstáculo para su rendimiento.

Pese a haber alcanzado una etapa avanzada en su carrera, sigue siendo una pieza fundamental para los Lakers.

La clave, según las palabras Silver, radica en su incansable trabajo para mantenerse en la élite.

“Siempre está trabajando en alguna parte de su cuerpo. Cuando lo encuentras, está o descansando en un aparato, comiendo algo o usando algún dispositivo para recuperarse,“ agregó el comisionado, subrayando lo lejos que LeBron va para mantenerse competitivo.

LeBron sigue rompiendo récords a los 40 años

A pesar de estar en la etapa final de su carrera, LeBron sigue acumulando logros impresionantes.

Con 41,131 puntos, se mantiene como el máximo anotador en la historia de la NB y recientemente se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en ganar el título de MVP en el Torneo In-Season.

Además, ha sido 4 veces campeón de la NBA, ha logrado 4 títulos de MVP y ha sido elegido 20 veces al All-NBA.

A los 40, no solo sigue jugando, sino que también se acerca a nuevos récords, como el de 11,219 asistencias, colocándose en el cuarto lugar histórico en esta categoría.

Estos logros demuestran que su dedicación y longevidad no solo lo mantienen en la liga, sino que lo siguen llevando a nuevas alturas.