Afirman que Kanye West cree que su carrera presidencial fue lo que terminó su matrimonio con Kim Kardashian

Luego de darse a conocer durante el día de ayer la noticia de que Kim oficialmente solicitó el divorcio a Kanye West, fuentes cercanas al rapero señalaron al rapero que él sabe cual fue el punto de inflexión en su matrimonio con la personalidad televisiva.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians, le pidió el divorcio al cantante luego de 7 años de matrimonio. En medio de la noticia del divorcio, West ha estado "enviando mensajes de texto a la gente" y "hablando de las cosas", le dice una fuente a People.

"Está en ese lugar de 'que hubiera pasado, dice la fuente. “'Si tan solo hubiera hecho esto, si tan solo no hubiera hecho eso'. Está procesando cosas ".

"Él piensa que la carrera presidencial fue la gota que rebalsó el vaso", agrega la fuente. "Antes de eso, había esperanza. Después de eso, ninguna. Le costó su matrimonio".

El matrimonio de la pareja estuvo en crisis frente a los medios tras el comportamiento errático de West, que comenzaron en Julio del 2020 cuando lanzo su carrera presidencial por los Estados Unidos y divulgó detalles profundamente personales sobre su familia y matrimonio en la campaña electoral y luego en Twitter.

Durante un discurso frente a una pequeña multitud en su primer mitin de campaña el 19 de julio en Carolina del Sur, West hizo una serie de comentarios extraños y controvertidos. En un momento, rompió a llorar al revelar que él y Kardashian consideraron el aborto cuando ella quedó embarazada de su hija North en 2012.

"Incluso si mi esposa quiere divorciarse de mí después de este discurso, ella trajo a North al mundo incluso cuando yo no quería", dijo. "Se puso de pie y protegió a esa niña".

Una fuente le dijo a People que en ese momento Kardashian estaba "sorprendida de que Kanye hablara sobre North en el mitin" y que estaba "furiosa de que él compartiera algo tan privado".

El comportamiento impredecible de West continuó esa semana cuando tuiteó y borró una serie de declaraciones provocativas, incluidas las afirmaciones de que Kardashian y su madre Kris Jenner habían tratado de "encerrarlo". West también afirmó que había estado buscando terminar su matrimonio desde noviembre de 2018, cuando Kardashian consultó con el rapero Meek durante una cumbre de reforma de la justicia penal.

Su comportamiento llevó a Kardashian a abordar el diagnóstico de trastorno bipolar de su esposo en una declaración pública, pidiendo a los fanáticos compasión y reconociendo su situación complicada y dolorosa.

Días después de que Kardashian hiciera su declaración, West emitió una disculpa pública a su esposa en Twitter.