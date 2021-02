Afirman que Kim está esperando que se emita el final de KUWTK para divorciarse de Kanye

A pesar de continuar legalmente casados, fuentes cercanas a la estrella de televisión le confirmaron a People que Kim ha comenzado a vivir su vida alejada del cantante.

La misma fuente le dice a People que la pareja, que se casó en 2014, tiene una comunicación mínima mientras continúan avanzando hacía el divorcio.

"Kim y Kanye continúan viviendo vidas separadas", dice la fuente. "No tienen contacto".

Después de suspender la consejería matrimonial con el cantante de Stronger el mes pasado, la fuente dice que Kardashian no parece molestarle la idea de criar a sus cuatro hijos por su cuenta. "Kim se concentra en los niños y el trabajo. Está muy ocupada y parece feliz", dice la fuente.

Cuando se trata de poner fin oficialmente a su matrimonio, la fuente dice que "tiene un plan de divorcio y lo anunciará cuando esté lista".

La fuente agrega además que "sus problemas con Kanye son una gran parte de la última temporada de Keeping Up with the Kardashians", que se estrena el 18 de marzo, y que probablemente "solicitará el divorcio cuando la temporada se haya emitido".

El mes pasado, varias fuentes confirmaron a People que la estrella de KUWTK, planea terminar su matrimonio con West y ha estado trabajando con la abogada de divorcios de celebridades Laura Wasser, para que se lleve a cabo de la manera más rápida posible.

"Simplemente no están en la misma página cuando se trata de su futuro como familia. "Y Kim está de acuerdo con eso".

Mientras la estrella de la realidad trabaja para obtener su título de abogado y continúa luchando por la reforma de la justicia penal, quiere mantener su enfoque en sus hijos y su carrera. Por otro la do Kanye ha mantenido una imagen más escondida del ojo público. Las fuentes también aseguran que durante la última temporada de la serie de telerrealidad podrán ver lo último de KIMYE juntos.