Keeping up with the Kardashians: El famoso clan familiar estrena el tráiler de su temporada final

El fin de uno de los docurealitys más famosos de la televisión y es que E! ya estrenó el primer tráiler de la temporada final de Keeping Up With the Kardashians que promete ser épica.

En el clip de un minuto, que tiene la banda sonora del Harry Styles hay historias antiguas y nuevas, como Khloé Kardashian considerando tener otro hijo con su novio Tristan Thompson, jugador de la NBA, y por supuesto, Kourtney Kardashian y Scott Disick posiblemente. juntos otra vez.

El tráiler también rompe la cuarta pared, mostrando el momento en que Kim Kardashian West y la mamá Kris Jenner anunciaron al equipo que la familia decidió que era hora de terminar la serie de realidad después de 14 años y 20 temporadas. (Sin embargo, el clan Kardashian-Jenner anunció un nuevo acuerdo de contenido global con Disney y Hulu en diciembre).

Al revelar el trailer el jueves, Kim tuiteó: No los dejaría sin algunas de mis caras fea de llanto en nuestra última temporada de Keeping Up With The Kardashian, que se estrena el 18 de marzo en E!"

Keeping Up With the Kardashians regresa a la pantalla el jueves 18 de marzo a las 8 p.m. ET.