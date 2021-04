10 momentos más icónicos de Keeping Up With the Kardashians

14 años han pasado desde el estreno de Keeping Up With the Kardashians y con su temporada número 20, llegó el momento de decir adiós. E! Entertaiment estrenará los episodios del ciclo final este martes y se despedirá del popular programa en grande.

Es por eso que ahora desde la señal de TV paga resaltaron los momentos más icónicos que ha tenido la producción protagonizada por las celebridades estadounidenses.

La familia Kardashian-Jenner ha compartido desde sus rutinas del día a día y hasta los momentos más extraordinarios que han vivido durante sus vidas. Sus grandes logros y conquistas, como el día en que Kendal Jenner realizó su primer desfile global para el Victoria's Secret Fashion Show como uno de sus grandes sueños como modelo internacional. Y hasta las más dolorosas tragedias y rupturas de la familia frente a todos.

"Ahora llegamos a nuestra temporada número 20 y aún tenemos tanto para compartirle", advirtió Kim Kardashian. En tanto, Kendal Jenner se confiesa y asegura que también quiere ser madre pronto y Khloé hará todo por cumplir el sueño de buscar su segundo hijo.

Por su parte, Scott Disick se sincera y comparte sus deseos de finalmente proponerle matrimonio a Kourtney Kardashian. Y, por último, Kylie confiesa que "yo sólo estoy agradecida por la infinidad de memorias que nos quedaran de cada uno de nuestros momentos grabados".

Con todo eso proyectado para la nueva y última temporada, revisa a continuación el clip con los momentos destacados de Keeping Up With the Kardashians:

Las estrellas de E! nos han regalado situaciones épicas que jamás los fans olvidaran, como estos:

1. ¿Recuerdan cuando Khloé fue a la cárcel y Kim no paraba de tomarse selfies?

2. El mundo entero pudo ver a Kris Jenner tomar lecciones de pole dance.

3. Kourtney demostró ser una experta depilando la vagina de Khloé.

4. Kim golpeó a Kholé con su bolso.

5. Sí, y hasta cuando Kris Jenner se hizo pipi en los pantalones. Y cuando se emborracho en Napa.

6. Cuando las hermanas iniciaron una guerra de comida en casa de Kylie Jenner.

7. Cuando Scott Disick se convirtió oficialmente en Lord.

8. Las imparables bromas telefónicas que Scott le hacia a Kris Jenner haciéndose pasar por el inolvidable Todd Kraines.

9. Cuando Kim perdió su zarcillo de diamantes en el océano y estallo en llanto, y Kourtney le recordó "Kim,hay gente muriendo".

10. Aún los fans lloran de risa también al recordar cuando Kylie pensó que Kris le había regalado un pollo, y resultó ser un cerdo.