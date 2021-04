Keeping up with the Kardashians | ¿Cuándo se estrena y dónde VER en TV la temporada final?

Parecía que no llegaría nunca, pero ya está confirmado: Keeping up with the Kardashians concluirá con su temporada 20, la que esta semana debutará para Latinoamérica.

La familia Kardashian-Jenner ha compartido desde sus rutinas del día a día y hasta los momentos más extraordinarios que han vivido durante sus vidas. Sus grandes logros y conquistas, como el día en que Kendal Jenner realizó su primer desfile global para el Victoria's Secret Fashion Show como uno de sus grandes sueños como modelo internacional. Y hasta las más dolorosas tragedias y rupturas de la familia frente a todos.

"Ahora llegamos a nuestra temporada número 20 y aún tenemos tanto para compartirle", advirtió Kim Kardashian. En tanto, Kendal Jenner se confiesa y asegura que también quiere ser madre pronto y Khloé hará todo por cumplir el sueño de buscar su segundo hijo.

Por su parte, Scott Disick se sincera y comparte sus deseos de finalmente proponerle matrimonio a Kourtney Kardashian. Y, por último, Kylie confiesa que "yo sólo estoy agradecida por la infinidad de memorias que nos quedaran de cada uno de nuestros momentos grabados".

La temporada final de Keeping up with the Kardashians debutará para Latinoamérica.

Día y hora: ¿Cuándo se estrena la temporada final de Keeping up with the Kardashians en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



La vigésima y última temporada de Keeping Up With the Kardashians llegará de forma exclusiva a través de la señal de TV paga E! Entertaiment este martes 27 de abril a las 10:00 PM de Chile.

En tanto, para el resto de Latinoamérica los horarios son los siguientes:

ARG - 23:00 pm

CHI - 10:00 pm

MEX - 09:00 pm

COL - 09:00 pm

PER - 09:00 pm

VEN - 10:00 pm

Keeping up with the Kardashians se empezó a emitir en marzo pasado en EE.UU.

Online: ¿Dónde ver por streaming la temporada final de Keeping up with the Kardashians en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



Si buscas un link de streaming para ver en vivo y en directo esta serie chilena, se puede acceder al canal de cable desde tu teléfono a través de aplicaciones como DirecTV o VTR Plus.