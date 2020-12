Las Kardashians se mueven a Hulu, estrenarán nuevos episodios en la señal el 2021

Mientras Keeping Up With the Kardashians termina en E!, el clan Kardashian/Jenner se muda a Disney para iniciar su nueva era.

Como se anunció durante el Día del Inversor de Disney, Kris Jenner, Kim, Kourtney y Khloe Kardashian, Kendall y Kylie Jenner han llegado a un acuerdo para crear contenido global, que se transmitirá exclusivamente en Hulu en los EE. UU. Y en la señal Star internacionalmente. Se espera que la serie, presentada este entre lo más destacado de la cartelera de Hulu, y se estrenará a fines de 2021.

Durante este año se anunció que la popular serie de docurealidad que lanzó a la fama a las hermanas Kardashian llegaría a su fin luego de 20 temporadas al aire y más de una década en pantalla.

“Es con gran pesar que nos despedimos de Keeping Up with the Kardashians”, dijo la familia. "Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia poner fin a este viaje tan especial". se leía en el comunicado que compartieron las hermanas en septiembre pasado.

No esta claro porque decidieron terminar con la serie ,sin embargo, Kim insinuó que tenían planes de continuar mostrando su día a día pero en otro formato, lo que se ha hecho realidad ahora con el acuerdo al que han llegado con Hulu para expandir la marca.