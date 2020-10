Kim Kardashian celebra sus 40 años luciendo más sensual que nunca

Empresaria, figura televisiva, reina de las selfies y la hermana más famosa del clan Kardashian. Hablamos de Kim Kardashian, quien recientemente cumplió 40 años de edad luciendo más radiante que nunca.

La celebridad y su familia han alcanzado fama mundial gracias al reality show donde muestran sus vidas, “Keeping Up with the Kardashians”, emitido por el canal E! Sin embargo, sus inicios en el mundo del espectáculo se remontan a la filtración de su video sexual con el cantante Ray J.

Desde aquel entonces su vida ha dado una cantidad inimaginable de giros tanto en lo sentimental como en su carrera televisiva. Entre ellos su comentado matrimonio de 72 días, el terrible robo que sufrió en Paris y su reinvención como empresaria de su propia marca de productos de belleza llamada “KKW Beauty”.

En el amor las cosas también han cambiado un montón, pues encontró el amor en el rapero Kanye West y tuvo cuatro hijos con él.

Y como si todos estos antecedentes no fueran suficientes para denominarla una de las celebridades más multifacéticas del mundo, la hermana de Khloé Kardashian comenzó a estudiar la carrera de Derecho para ayudar a quienes han sido encarcelados injustamente.

Kim Kardashian sorprende en su cumpleaños



La estrella de TV se tomó la web con una infartante fotografía donde posa recostada en una tremenda torta de cumpleaños. Para dicha postal eligió un look bastante revelador compuesto por un bikini tornasol, una panty plateada con brillos y un par de tacones transparentes.

Un detalle que llamó la atención de sus fanáticos es el color de su cabello, ya que siempre lo lleva negro azabache. Sin embargo, para esta ocasión apostó por un castaño claro inclinado hacia el rubio.

Toda esta escena tiene como contexto el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje inspirada en su cumpleaños.

Kim Kardashian celebra sus 40 años de edad | Foto: @kkwbeauty