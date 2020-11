La mejor amiga de Kim Kardashian dice que Kanye le lavo el cerebro a la familia

Kim Kardashian y Larsa Pippen tenían un amistad de años, hablaban de lo importante que era su amistad frente a las pantallas y se elogiaban constantemente a través de redes social, incluso Pippen realizó apariciones en el reality de Kim "Keeping up with the Kardashians". Sin embargo, todo quedó en el pasado ya que ambas se están peleadas y al parecer la reconciliación parece imposible.

Todo ocurrió en medio de la fallida candidatura presidencial de Kanye West, los fanáticos de KUWTK notaron la ausencia de Pippen de los eventos familiares, luego se dieron cuentan que ya no se seguían en instagram lo que es algo serio para la sociedad tecnológica en la que vivimos. Al igual que Kim, el resto de las hermanas también dejaron de seguirla lo que le dio fuerza a los rumores de que la pelea era algo serio.

Ni Larsa ni Kim se saludaron a través de redes sociales para sus respectivos cumpleaños y Kanye tuiteó la palabra "Larsa" con un emoji pensativo. Entonces, ¿qué sucedió realmente entre las ahora ex mejores amigas?

Después de cuatro meses, Larsa ha compartido su versión de la historia durante una entrevista reveladora con Dax Holt y Adam Glyn en el podcast de Hollywood Raw. En la entrevista, Larsa habló sobre su romance con Tristan Thompson poco antes de que lo hiciera Khloe y afirmó que Kanye West seguía llamándola en las primeras horas de la mañana para "despotricar contra todos", por lo que ella lo bloqueó ya no podía soportar recibir sus llamadas. También afirmó que el rapero le había "lavado el cerebro" a la familia y que el clan estaba sometido a las decisiones de Kanye.

Sobre la posibilidad de reconciliación no lo descarto inmediatamente, pero señaló que ha pasado tanto tiempo que sería difícil volver a como estaban antes. Kim Kardashian no ha realizado declaraciones al respecto, pero para su cumpleaños número 40 realizó una fiesta en un isla con sus amistades más cercanas y Larsa no recibió una invitación.