El lateral de Universidad de Chile reaparece con la camiseta de La Roja tras una larga ausencia.

La selección chilena disputará su segundo duelo amistoso en Estados Unidos. Una de las grandes novedades en la alineación nacional será el ingreso de Marcelo Morales.

La Roja cayó en su primera presentación en Norteamérica ante Canadá por 1-0, en un encuentro disputado en Toronto. Este duelo estuvo marcado por las expulsiones en los dirigidos por Nicolás Córdova, donde Lucas Cepeda y Gabriel Suazo se fueron a las duchas antes de tiempo.

La vuelta de Marcelo Morales

Marcelo Morales se ganó la titularidad en Universidad de Chile siendo muy joven y en momentos complejos, cuando el club se había mal acostumbrado a pelear por el descenso. De la mano de Gustavo Álvarez tuvo su explosión futbolística, lo que le valió debutar en La Roja.

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Con Ricardo Gareca al mando, Morales tuvo su estreno ante Brasil en por Eliminatorias en 2024, en la derrota por 2-1 en el Estadio Nacional. Luego, alcanzó a jugar un duelo más ante Colombia como visita, en la caída por 4-0, antes de desaparecer de Juan Pinto Durán.

El 2025 no fue fácil para el zurdo. Fue transferido a New York Red Bulls de Estados Unidos, pero entre lesiones y mal rendimiento, no pudo consagrarse en la Gran Manzana. Regresó a préstamo en 2026 a Universidad de Chile, donde nuevamente recuperó un buen nivel que lo trajo de regreso a La Roja.

Curiosamente su vuelta en Chile se da en la tierra del Tío Sam, misma donde no se pudo consolidar. Además, lo hace de la mano de Nicolás Córdova, el entrenador que lo dejó fuera del Preolímpico de 2024 debido a problemas de peso del lateral. “Gordito, pero feliz”, le respondió Morales en el programa Tercer Tiempo .

Marcelo Morales regresa Estados Unidos, pero ahora con la camiseta de Chile. Imagen: Instagram

La probable formación de La Roja ante Estados Unidos será con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Paulo Díaz, Marcelo Morales; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Gonzalo Tapia; Ben Brereton. El duelo será este martes 29 de septiembre a las 21:00 horas de Chile.