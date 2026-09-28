El relator se estrenó en Mega en la derrota de la Roja ante Canadá: le quedó la sensación de que Chile puede mostrar mejores cosas.

Claudio Palma tuvo su debut en Mega, su nueva casa televisiva en la que relató el partido de Chile ante Canadá. A pesar de la derrota, trata de sacar lo positivo del equipo que dirige Nicolás Córdova.

“Yo no quiero justificar el desempeño de la selección, pero uno que ha hecho el Mundial… mira uno puede decir ‘puta, los canadienses no conocen el fútbol’, pero se fueron en octavos de final con Marruecos. Y sólo les faltaban cuatro del Mundial”, detalló en charla con RedGol.

Eso sí, hay cosas que le quedaron dando vueltas. “Para mí lo disonante en la selección es ver en un partido dos cambios posicionales, eso es desconcertante para mí” y se explaya: “el caso por ejemplo de César Pérez, que juega en la posición de volante central, después como lateral. Son inventos por el sector izquierdo”.

“Eso desconcierta un poco, pero de los puntos altos obviamente lo de Vigouroux, yo a Vigouroux lo vi bien”, agregó el relator.

La selección chilena no pudo ante Canadá en el estreno de las transmisiones de Mega

Además señala que Felipe Loyola debe ser titular. “A nosotros se nos complicó el partido cuando mejor se vio Chile, en el segundo tiempo que la tuvo. Creo que Loyola en esta pasada es bueno, Loyola no puede quedar fuera de los partidos”.

El elogio de Palma al trabajo de Iván Zamorano

Palma compartió transmisión con Iván Zamorano y considera que fue un gran aporte para los televidentes que siguieron el encuentro de la Roja.

“Yo había trabajado con Iván en Sudáfrica. Aparte de lo grande de Iván, tiene una gran conexión con la gente, por su parada además. Quiere siempre hacer la pega de la mejor forma”, detalla.

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Señala además que sintió emoción “pues me acordé de los mejores momentos de la selección. Más allá de los números, que al final del día la verdad yo no veo ni leo eso, no interesan un pepino, en rigor por lo periodístico nos sentimos súper, salimos súper contentos”.

“Son cinco personas y cada uno entiende que lo que interesa es hacer el producto, tratar de hacer un buen trabajo y de pronto sin el lucimiento personal. Funcionó muy bien. Lo jodido es cuando la selección pierde, más allá de que sea un amistoso. Y saber que no le podís gustar a todo el mundo”, cerró Palma.