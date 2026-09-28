Debido a una lesión y las expulsiones, el eterno entrenador interino de Chile decidió convocar a un nuevo futbolista.

La planificación de Nicolás Córdova no ha salido según lo previsto en la selección chilena. Por esta razón, el DT decidió convocar a un futbolista de Universidad de Chile.

La Roja comenzó su gira de tres partidos por Norteamérica con una derrota ante Canadá por 1-0. Para peor, los nacionales sufrieron las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo en Toronto, lo cual hizo que el entrenador redujera sus opciones.

El nuevo nominado de Córdova

Por si fuera poco con las suspensiones de Cepeda y Suazo, desde la selección chilena informaron de la liberación de Benjamín Kuscevic. “El jugador sufrió una lesión muscular de bajo grado confirmada por imágenes el día de ayer, que le impedirá participar con normalidad en los entrenamientos y partidos “, indicaron.

Por lo anterior, según informa AS, Nicolás Córdova decidió llamar de emergencia a Igor Lichnovsky. El jugador de Universidad de Chile viajará a Norteamérica y se integrará lo más rápido posible a los entrenamientos de La Roja.

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La nominación de Lichnovsky, más allá de la circunstancia de cómo se da, no deja de ser sorpresiva. Si bien el defensa había estado en la última lista de Córdova para los amistosos contra Portugal y RD Congo, no ha logrado mucha continuidad en su regreso al Bulla.

El central del 32 años solo ha disputado 3 partidos en la U desde su regreso. De hecho, recién ante Everton fue titular y completó por primera vez los 90 minutos. Dolor de cabeza para Fernando Gago, quien probablemente no lo pueda tener contra Antofagasta en la ida de cuartos de final de Copa Chile el 7 de octubre, ya que el último duelo de la gira es con México el 6 del mismo mes.

Lichnovsky vuelve a la selección chilena. Imagen: Photosport

Igor Lichnvosky debutó en la selección chilena en el 2014, bajo el mandato de Jorge Sampaoli. En total ha disputado 16 partidos por La Roja, incluyendo su participación en la Copa América de 2019 y de 2024. El siguiente amistoso de los dirigidos por Nicolás Córdova es contra Estados Unidos este martes 29 de septiembre a las 21:00 horas de Chile.