Colo Colo va por la gloria en la Copa Libertadores Femenina 2025. En cuartos de final enfrentarán a Libertad de Paraguay, donde intentarán seguir avanzando a nivel internacional.

Las Albas han sido capaces de demostrar su jerarquía como las campeonas de Chile, teniendo una muy buena actuación a nivel continental. Avanzaron como las primeras de su grupo, con lo cual han despertado la ilusión de sus hinchas. Sueñan con la Copa.

¿Dónde ver a Colo Colo Femenino vs Libertad?

El partido de Copa Libertadores podrá ser visto en TV abierta por Chilevisión y sus plataformas digitales. Además, en streaming también estará disponible por Pluto TV.

¿A qué hora juega Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina?

El duelo de las Albas ante Libertad será este domingo 12 de octubre a las 16:00 horas, en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Buenos Aires, Argentina.

Camino perfecto de las Albas

Colo Colo hizo una fase grupos realmente perfecta. Las dirigidas por Tatiele Silveira ganaron los tres partidos de la zona C, venciendo a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo. Además, no recibieron goles en contra.

Las Albas fueron el único club de todo el torneo que consiguió los 9 puntos en la fase de grupos, lo que las posiciona de forma lógica como una de las favoritas a quedarse con el título. Vale recordar que ya ganaron la Copa Libertadores en el 2012.

El rival a vencer en cuartos de final es Libertad. Las paraguayas avanzaron de forma increíble, ya que no ganaron ningún partido en el Grupo D, donde compartieron con U. de Chile. Con tres empates les bastó para meterse entre los ocho mejores. Ahora Colo Colo buscará mandarlas a casa.