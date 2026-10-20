Pese a que se ha visto entrenando con sus compañeros en el CDA, en la U advierten que le falta un poco para ser considerado.

Universidad de Chile mira los últimos compromisos de la temporada, tanto en la Liga de Primera como en la Copa Chile, donde se juega parte importante de los objetivos de la mano del técnico Fernando Gago.

Por lo mismo, el entrenador argentino quiere contar con todos sus jugadores, por lo que no han querido apurar a ninguno en su regreso a las canchas, como pasó con Octavio Rivero a quien volvieron a esperar semanas para tenerlo en plenitud.

Algo similar para con Lucas Barrera, volante que se lesionó el 5 de septiembre ante Coquimbo Unido, pero que todavía está a la espera de la luz verde de ser convocado.

Lucas Barrera se lesionó ante Coquimbo Unido.

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La U lo espera para el lunes ante Everton

Así lo detallaron en TNT Sports, donde la periodista Andrea Hernández contó detalles de la evolución del volante de los azules, dejando en claro que todavía no está para ser nominado.

“Lucas Barrera no está del todo recuperado, lo llevan con calma, sufrió una lesión en la rotula derecha en un partido ante Coquimbo Unido, que venía siendo titular“, explica.

Por lo mismo, asegura que los hinchas bullangueros tendrán que esperar antes de verlo de regreso a pelear un puesto, donde era titular indiscutido, pero que ahora tiene más competencia.

“Tuvo un periodo de recuperación importante. Si bien ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros todavía no está del todo listo para ser convocado en la Copa Chile, podría volver ante Everton el día lunes por la Liga de Primera“, finalizó.

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