Este vasco de 33 años, quien estuvo dos temporadas a las órdenes del Loco en el Athletic Club de Bilbao, será el nuevo DT del Ciclón tras la sorpresiva renuncia del exentrenador de Universidad de Chile.

Mientras Marcelo Bielsa digiere el fracaso con Uruguay en el Mundial 2026, Gustavo Álvarez piensa en su próximo desafío tras salir sorpresivamente de su cargo como director técnico de San Lorenzo de Almagro. Más de algún lector se preguntará qué tiene que ver uno y el otro.

Pues bien, un español que se declara admirador del Loco Bielsa y que tuvo un paso por el Ciclón será quien tome el testimonio dejado por Álvarez. El ex DT de Universidad de Chile duró apenas tres meses en el cuadro del Bajo Flores. Fueron sólo 13 encuentros en ese club. Incluida una estrepitosa eliminación en la Copa Sudamericana.

Y por una divergencia con la plana mayor respecto a la continuidad de ciertos futbolistas, el entrenador que fuera campeón en Chile con Huachipato renunció a su puesto. Eso sí, la cúpula de los Gauchos de Boedo se movieron rápido para asegurar un adiestrador.

Eligieron a Iker Muniain, quien hace poquito más de una semana había sido confirmado como estratego del U.D. Salamanca en su país. Así lo informó el medio Picado TV en Argentina. “Hubo reunión con él y dejó muy buenas sensaciones”, contó el periodista Diego Paulich.

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Con el correr de las horas, César Merlo ratificó esas negociaciones. “Hay acuerdo en lo salarial, falta definir la duración del contrato. Su salida del Salamanca no es un problema”, aseguró el periodista, muchas veces un portavoz de agentes, en su cuenta de X.

Iker Muniain jugó 26 partidos en San Lorenzo, su último club profesional. (Marcelo Endelli/Getty Images).

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Iker Muniain, el admirador de Bielsa que sucederá a Gustavo Álvarez en San Lorenzo

Iker Muniain afina detalles para tomar la vacante dejada por Gustavo Álvarez en San Lorenzo y de inmediato afloró el recuerdo de su relación con Marcelo Bielsa en el Athletic Club de Bilbao. Fueron 101 los partidos que el otrora volante ofensivo de los vascos disputó bajo la tutela del Loco.

Anotó 11 goles, regaló 11 asistencias, recibió 22 tarjetas amarillas y quedó prendado con el estilo de Bielsa que tanta polémica ha generado por la debacle charrúa en la Copa del Mundo. “Lo tuve de técnico durante dos temporadas y fue una experiencia magnífica”, dijo Muniain en su momento.

Bielsa estuvo en el Athletic Club durante la temporada 11-12 y 12-13. (Angel Martinez/Getty Images).

“Es un genio. Agarró este equipo y pudimos vivir momentos maravillosos. Es cierto que no llegamos a conseguir ningún título, pero muchas veces el camino es mucho más bonito que el final. Y pudimos disfrutarlo de una manera increíble”, expuso Muniain.

Marcelo Bielsa en el Athletic Club: llegó a la final de la Europa League que perdió ante el Atlético Madrid y a la de la Copa del Rey, donde cayó vs Barcelona. (Jasper Juinen/Getty Images).

No sólo fueron esos elogios. “Una de las personas que conozco que más saben de fútbol y que mejor analizan este deporte. Siempre estaré agradecido por haberlo conocido, por haber estado a sus órdenes. Me llevo muchas vivencias y aprendizajes por haber estado a su disposición”, sentenció Iker Muniain, quien pronto volverá a San Lorenzo de Almagro. Esta vez, como entrenador.