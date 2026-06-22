El entrenador argentino deja su cargo en el Ciclón, luego de no poder solucionar problemas con los directivos.

En Argentina los ojos están puestos en Dallas, donde este lunes la Albiceleste jugará ante Austria por el Mundial 2026, sin embargo, en Buenos Aires detonó una “bomba informativa”.

Este lunes tenía que volver a los trabajos San Lorenzo de Almagro, pero no lo hizo con tranquilidad, puesto que Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de manera sorprendente. Queda libre para la selección chilena.

El ex estratega de Universidad de Chile dio un paso al costado por desencuentros con los dirigentes del Ciclón, según dio a conocer TyC Sports, donde explican las razones de la inesperada salida del técnico.

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Gustavo Álvarez no sigue en San Lorenzo

Este lunes iba a arrancar la intertemporada de San Lorenzo, no obstante, Álvarez tomó la decisión de dar un paso al costado, al no tener acuerdo con los directivos.

“El mismo día en que el plantel debía arrancar la pretemporada, el técnico no pudo resolver sus diferencias con la dirigencia que encabeza el flamante presidente Marcelo Culotta respecto a los jugadores que debían ser apartados del grupo. Los futbolistas llegaron al desayuno y se encontraron con que no estaba el cuerpo técnico“, explicó el citado medio.

Gustavo Álvarez queda libre. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“La Comisión Directiva aceptó algunos casos pero no todos, ya que entre los futbolistas que el DT quería apartar había juveniles del club y jugadores que, de ser marginados, perderían valor de reventa. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, Álvarez se mostró intransigente y tomó la decisión de renunciar“, agregó el citado medio.

De esta forma, el breve paso de Gustavo Álvarez se trunca por diferencias con los directivos y queda totalmente libre. ¿Será que desde la ANFP lo llamarán para la selección chilena?

En síntesis

Gustavo Álvarez renunció como entrenador de San Lorenzo por diferencias con la dirigencia.

renunció como entrenador de San Lorenzo por diferencias con la dirigencia. La renuncia de Álvarez coincidió con el inicio de la intertemporada del club argentino.

coincidió con el inicio de la intertemporada del club argentino. El presidente Marcelo Culotta rechazó apartar a los futbolistas que el técnico exigía.