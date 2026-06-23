Preocupación en el fútbol chileno por entrenador que pasó este año por el sur y hoy vive complejo estado de salud. Se trata de Leonardo Ramos, DT uruguayo que hoy dirige al Danubio de su país.
El estratega estuvo cinco duelos al mando de U de Concepción en 2026, tras llegar de emergencia a reemplazar a Juan Cruz Real. Se fue rápidamente del Campanil y hoy está internado de urgencia por una afección cardíaca en su país.
Según informan desde Uruguay, el entrenador comenzó a sentir un fuerte dolor al pecho y llegó hasta un centro asistencial. Ahí determinaron que debía hospitalizarse e incluso operarse rápidamente.
Actualizan el estado de Leonardo Ramos
Leonardo Ramos, entrenador que este año dirigió a U de Concepción, se encuentra internado de urgencia en Uruguay tras detectarse una afección cardíaca. El DT fue intervenido quirúrgicamente.
“Al DT de 56 años le hallaron arterias bloqueadas y eso derivó en la operación, por lo que en este momento se encuentra en la zona de cuidados intensivos. “Está sedado aún, pero salió todo bien”, reporta el medio Ovación.
A la espera de su pronta recuperación, desde Danubio avisaron que por ahora el entrenador que también tuvo paso por Unión La Calera estará “entre dos y tres meses de recuperación”. Eso, a poco de haber asumido en el equipo charrúa.
Ramos dirigió solo cinco partido en U de Concepción, donde se fue con polémica tras tomar otro proyecto a poco de haber asumido en el sur. Ahí tuvo un triunfo, un empate y una derrota.