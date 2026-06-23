DT que pasó por dos elencos nacionales hoy vive complejo momento tras complicaciones en su salud. Fue operado en Uruguay.

Preocupación en el fútbol chileno por entrenador que pasó este año por el sur y hoy vive complejo estado de salud. Se trata de Leonardo Ramos, DT uruguayo que hoy dirige al Danubio de su país.

El estratega estuvo cinco duelos al mando de U de Concepción en 2026, tras llegar de emergencia a reemplazar a Juan Cruz Real. Se fue rápidamente del Campanil y hoy está internado de urgencia por una afección cardíaca en su país.

Según informan desde Uruguay, el entrenador comenzó a sentir un fuerte dolor al pecho y llegó hasta un centro asistencial. Ahí determinaron que debía hospitalizarse e incluso operarse rápidamente.

Actualizan el estado de Leonardo Ramos

Leonardo Ramos, entrenador que este año dirigió a U de Concepción, se encuentra internado de urgencia en Uruguay tras detectarse una afección cardíaca. El DT fue intervenido quirúrgicamente.

El DT en su paso por Chile, Chile.

“Al DT de 56 años le hallaron arterias bloqueadas y eso derivó en la operación, por lo que en este momento se encuentra en la zona de cuidados intensivos. “Está sedado aún, pero salió todo bien”, reporta el medio Ovación.

A la espera de su pronta recuperación, desde Danubio avisaron que por ahora el entrenador que también tuvo paso por Unión La Calera estará “entre dos y tres meses de recuperación”. Eso, a poco de haber asumido en el equipo charrúa.

Ramos en el duelo ante Colo Colo /Photosport

Ramos dirigió solo cinco partido en U de Concepción, donde se fue con polémica tras tomar otro proyecto a poco de haber asumido en el sur. Ahí tuvo un triunfo, un empate y una derrota.