La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 ya tiene sus repercusiones. Es la primera selección Conmebol eliminada.

Las selecciones sudamericanas han tenido ciertos problemas para tener los pies firmes en el Mundial 2026. Si Ecuador superó esto con un partidazo ante Alemania, Uruguay se convirtió en el primer combinado de la Conmebol en irse eliminado de la Copa del Mundo.

Uruguay tenía que vencer a España en el partido de definición. Para ello, se esperaba que los charrúas no cometieran errores y tuvieran una impecable presentación en Guadalajara. Nada podía salir mal.

Y “malió todo sal”. Muslera tuvo una floja respuesta en un tiro de Alex Baena y España venció por la mínima a la selección comandada por Marcelo Bielsa. Con el pitazo que anunció el final del encuentro, inmediatamente aparecieron los críticas a los jugadores y el cuerpo técnico.

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Marcelo Bielsa en la mira de Diego Lugano

En Telemundo, Diego Lugano tomó la palabra para analizar el desastre charrúa. Pero, lejos de titar los misiles hacia los jugadores, en su mira se cruzó directamente Marcelo Bielsa, al que puso como principal culpable de la debacle.

“Bielsa fue el que contaminó el ambiente. Nunca entendió dónde estaba y los jugadores nunca lo entendieron. No debió estar en el Mundial. Sólo estuvo por estar amarrado a un contrato millonario”, empezó diciendo el ex defensa de la Selección de Uruguay.

“Me da pena por los muchachos, porque no pudieron competir. Lo que hicieron con Bielsa es un error que, espero, Uruguay no cometa nunca más“, cerró el ex mundialista, que fue enfático en cargarle el peso de la responsabilidad al ex DT de la Selección Chilena.

Diego Lugano no se guardó nada en contra de Bielsa | Getty Images

En resumen…

La Selección de Uruguay cayó ante España y se convirtió en el primer equipo sudamericano eliminado del Mundial 2026.

cayó ante España y se convirtió en el primer equipo sudamericano eliminado del Mundial 2026. El futbolista Álex Baena anotó el gol de la victoria española tras una débil respuesta del arquero Fernando Muslera.

anotó el gol de la victoria española tras una débil respuesta del arquero Fernando Muslera. El exdefensor Diego Lugano criticó duramente al entrenador Marcelo Bielsa, acusándolo de contaminar el ambiente.