La multinacional alemana lanzará al mercado la nueva casaca para la próxima campaña, que utilizará el modelo con la que consiguieron "La Gran Conquista".

El próximo 14 de diciembre se cumplirán 15 años desde que Universidad de Chile conquistara su primer título a nivel internacional, como fue la Copa Sudamericana 2011, con un épico triunfo ante Liga de Quito por 3-0 en el Estadio Nacional.

Una noche inolvidable que tuvo a Eduardo Vargas como su máxima figura al anotar dos goles y coronarse goleador del certamen, la cual será reeditada con miras al próximo año, gracias al anuncio que realizará la marca deportiva alemana adidas.

Es que según el medio especializado Footy Headlines, la multinacional lanzará para la temporada 2027 una reedición de la camiseta de la U de Chile campeona de América, la cual tendrá detalles que harán evocar ese icónico uniforme.

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U de Chile y camiseta retro inspirada en Sudamericana 2011

Según la publicación, la casaca “presenta los clásicos colores azul y blanco del equipo, combinados con detalles en rojo“, y agrega que “se basará en el modelo Jabulani del Mundial de 2010, y uno de los elementos más destacados es el cuello”.

“La camiseta de fútbol reeditada de la Universidad de Chile 2027 de Adidas recupera el diseño de la camiseta de 2011, la camiseta que llevaba el equipo cuando ganó la Copa Sudamericana, el trofeo internacional más importante de la historia del club”, agrega el medio.

Recordemos que la ligazón comercial entre la marca deportiva y el Romántico Viajero es una de las más duraderas del fútbol sudamericano, con tres etapas: la primera entre 1980 y 1985, la segunda de 1988 a 1990 y la actual, desde 1999 hasta la actualidad, con contrato vigente hasta 2030.

En síntesis