Avanza en el medallero: Mountain bike le da el primer oro para Chile en los Juegos Suramericanos

Catalina Vidaurre logró la primera presea dorada para el país en la competencia que se desarrolla en Argentina.

No está soñando, es verdad: Chile ya tiene su primera medalla de oro en los Juegos Suramericanos en Santa Fe 2026. Ahora la presea dorada llegó gracias al Mountain bike y la gran presentación de Catalina Vidaurre.

La hermana de Martín Vidaurre, no dio ningún centímetro de ventaja y se quedó con el primer lugar en el Mountain bike cross-country. Con un total de una hora, 14 minutos y 50 segundos logró sumar la primera de oro para el Team Chile.

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“Estoy muy contenta. Estaba muy nerviosa la verdad. No venía de una buena racha. Pero analizamos bien la táctica y logramos el uno y dos. Daba lo mismo quién iba a ser el oro, pero íbamos por el uno y dos”, recalcó la Cata tras conseguir el primer lugar.

Es que la celebración fue doble ya que su patner Florencia Martínez se quedó con el segundo puesto con una diferencia de solo un minuto y 12 segundos.

Chile suma la primera de oro en los Odesur: así está el medallero

Con está medalla de oro, Chile se anota en la parte alta del medallero. De momento se ubica en el cuarto puesto con un total de seis preseas: una dorada, una de plata y cuatro de bronce.

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“Me sentí cómoda en el circuito y al final lo pudimos lograr. Estoy muy feliz de ser el primer oro. Siempre nos toca abrir y ahora espero que vengan muchas más medallas para Chile”, recalcó Cata Vidaurre que ahora confía en la gran presentación del equipo nacional.