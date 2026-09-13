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Historia pura: Kristel Köbrich consigue su 19° medalla representando a Chile

La nadadora chilena ahora sumó una presea de bronce en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe.

Por Felipe Pavez Farías

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Santa Fe, Argentina, 13 Septiembre de 2026 La nadadora chilena Kristel Köbrich ganó la medalla de bronce en los 800 metros libres en los Juegos Suramericanos Odesur 2026 13/09/2026 Luciano Gonzalez/Photosport Santa Fe, Argentina, September 13, 2026 Chilean swimmer Kristel Köbrich won the bronze medal in the 800-meter freestyle at the 2026 Odesur South American Games. 13/09/2026 Luciano Gonzalez/Photosport
© Luciano Gonzalez/PhotosportSanta Fe, Argentina, 13 Septiembre de 2026 La nadadora chilena Kristel Köbrich ganó la medalla de bronce en los 800 metros libres en los Juegos Suramericanos Odesur 2026 13/09/2026 Luciano Gonzalez/Photosport Santa Fe, Argentina, September 13, 2026 Chilean swimmer Kristel Köbrich won the bronze medal in the 800-meter freestyle at the 2026 Odesur South American Games. 13/09/2026 Luciano Gonzalez/Photosport

Kristel Köbrich demuestra una vez más que la edad no es impedimento para luchar por sus sueños. Ahora la nadadora chilena volvió a sacar la cara por el país y ahora sumó una nueva medalla a su larga carrera representando al Team Chile.  

La atleta nacional de 41 años dijo presente en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 y sacó a relucir toda su experiencia en los 800 metros libres. Es que pese a no ser su fuerte, igual logró meterse en la final y quedarse con una presea de cobre. 

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“Estoy muy feliz de poder sumar una nueva medalla. Lo importante era competir en unos 800… y veo que estamos bien”, recalcó la nadadora tras subirse al podio una vez más. 

Con una marca de ocho minutos, 41 segundos y 47 centésimas, Köbrich logró el tercer puesto. Y solo fue superada por las brasileñas Gabrielle Roncatto que fue oro y Beatriz Pimentel que se quedó con la plata. La diferencia final fue solo cuatro segundos. 

Kristel Köbrich sumó nueva medalla en los Juegos Odesur

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Rendimiento que ahora le permite alcanzar su 19° medalla representando a Chile. Pero esto no es el final de su participación en los Odesur ya que todavía falta su especialidad: los 1.500 metros. 

El próximo desafío de Kristel Köbrich: “Seguimos enfocados”

Ahora Kristel Köbrich da vuelta la página y descansa para recuperar las energías de cara a la prueba de los 1.500 metros. 

Son muchas cosas que he pasado para poder seguir estar acá. Lo importante es dejar a Chile lo más arriba posible. Ahora seguimos enfocados en los 1.500”, recalcó.  

Va a ser diferente. Las rivales no son las mismas”, aseguró con la ilusión intacta de sumar una nueva medalla en está competencia el próximo martes 15 de septiembre. 

Cabe consignar que en estos Juegos Odesur ya sumaron bronce Arantza Inostroza y Katina Proestaksi en la esgrima, y Mariano Lazzerini en los 100 metros pecho en natación. 

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