Desde que aterrizó a WWE, la chilena Stephanie Vaquer se convirtió en una especialista en romper récords históricos para la lucha libre mundial. Poco más de 20 meses le bastaron para ubicarse en lo más alto de este deporte-entretenimiento.

La primera mujer chilena, sudamericana y latinoamericana en ser campeona de la mayor compañía de esta disciplina se prepara para defender su Campeonato Mundial Femenino que ostenta desde el 20 de septiembre del 2025, nada menos que en la “Vitrina de los Inmortales”: Wrestlemania.

Precisamente el cinturón que posee Stephanie Vaquer le permite romper un nuevo récord para luchadores latinoamericanos en WWE. En esta ocasión, supera a dos leyendas como Rey Mysterio y el inmortal Eddie Guerrero.

ver también Stephanie Vaquer hará historia: Defenderá titulo mundial de WWE en Wrestlemania

Stephanie Vaquer rompe registro de Eddie Guerrero y Rey Mysterio

Luego de tres defensas titulares exitosas, y a la espera de su combate contra Liv Morgan en el magno evento a desarrollarse en Las Vegas, “La Primera” superó oficialmente los 165 días como campeona mundial femenina. Ningún peleador latino consiguió tal hazaña.

Stephanie Vaquer dejó atrás a leyendas de WWE como Lita, que llegó a 160 días repartidos en 2000, 2004 y 2006, a Eddie Guerrero con 133 en 2004, Rey Mysterio con 112 en 2006 y Alberto Del Río con 87 en 2011. A paso de leyenda.

Por si fuera poco, la oriunda de San Fernando es en la actualidad la campeona con el reinado más largo dentro de la empresa estadounidense, allí supera a CM Punk y Jade Cargill, ambos con un registro de 122 días y contando.

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En síntesis

Stephanie Vaquer rompe récord latino en WWE con más de 165 días como campeona mundial.

rompe récord latino en WWE con más de 165 días como campeona mundial. La chilena supera marcas históricas de leyendas como Eddie Guerrero y Rey Mysterio.

Vaquer defenderá su título ante Liv Morgan en el próximo WrestleMania en Las Vegas.

¿Dónde ver a “La Primera” en WWE?

En Chile y en el resto de Latinoamérica, todos los eventos de WWE y NXT se ven de manera EXCLUSIVA a través de la plataforma NETFLIX , previo pago de una suscripción mensual.

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En Chile, los precios actuales de los planes de NETFLIX van desde los $7.190 hasta los $12.990 mensuales, te puedes suscribir ingresando al sitio www.netflix.com.