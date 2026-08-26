Dusan Kerkez, entrenador bosnio que dirigió al portero de Cabo Verde entre 2018 y 2021, adelantó lo que será su primer partido atajando en el arco del Cacique.

Llegó el momento de Vozinha. Tras la victoria sobre la U en Superclásico 200 ahora Colo Colo deberá enfrentar a Unión Española en el cierre de la fase de grupos de la Copa Chile, duelo que marcará el debut del portero de Cabo Verde.

La expectación es total en las huestes albas, ya que será el primer partido en el fútbol chileno de uno de los jugadores sensación del último Mundial 2026.

Por lo mismo, de todo el planeta se han generado reacciones por este hito. Sin ir más lejos, uno de los entrenadores que más conoce de las virtudes de Vozinha adelantó lo que será este primer partido atajando para los albos.

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El DT que más conoce a Vozinha habla de su debut en Colo Colo

Se trata del bosnio Dusan Kerkez, entrenador que lo dirigió en 99 partidos entre 2018 y 2021 en el AEL Limassol de Chipre, quien afirmó que el fútbol descubrió muy tarde a uno de sus jugadores regalones.

“Me puso muy contento saber que Vozinha fichó en Colo Colo de Chile. Es un tipo que ha luchado mucho en su carrera. Lo conozco bien, porque estuvimos muchos años juntos, y sé que es un futbolista que destaca por su profesionalismo y entrega”, declaró en charla con La Tercera.

Vozinha por fin jugará su primer partido en el arco del Cacique. | Foto: Colo Colo.

En ese sentido, Kerkez afirmó que “guardo los mejores recuerdos de nuestra carrera juntos. Ya supo demostrar su calidad en la Copa del Mundo”.

“Lo que le sucede hoy es algo más que merecido. Sinceramente, yo creo que el fútbol descubrió tarde a Vozinha”, concluyó el actuar DT del Atromitos de Grecia.

La más probable formación del Cacique para enfrentar a Unión Española será con Vozinha en portería; Bruno Torres, Iván Román y Alonso Olguín en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán y Erick Wiemberg en mediocampo; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant en ofensiva.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Unión Española?

Albos e hispanos se verán las caras hoy miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

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En síntesis