El zaguero central de 20 años se estrenó como titular en los albos y tuvo palabras muy elogiosas para los jóvenes defensores que lo acompañaron.

Iván Román fue el último hombre de la defensa de Colo Colo en el contundente triunfo ante la Unión Española. Fue por el Grupo E de la Copa Chile, donde los albos consiguieron pasar a los octavos de final y se cruzarán ante otro cuadro de colonia: Audax Italiano.

A pesar de que Román tiene 20 años fue el más experimentado de la zaga que dispuso Fernando Ortiz en ese duelo ante los hispanos. El marcador surgido en las inferiores de Palestino estuvo acompañado por Bruno Torres en el costado derecho y Alonso Olguín en el izquierdo.

Luego del encuentro, Román dio un breve punto de prensa. “Contento, hicimos un muy buen partido, lo que vinimos trabajando en la semana. Hubo harta rotación y el equipo mantuvo el mismo nivel de siempre”, aseguró el zaguero, quien llegó a préstamo desde Atlético Mineiro de Brasil.

Iván Román en acción frente a la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

También se refirió a la defensa juvenil que alineó el Cacique. “Bien, son dos jugadores extraordinarios, de selección. Siempre es fácil jugar con jugadores así, saben lo que tienen que hacer”, manifestó sobre sus acompañantes. Tanto Torres como Olguín tienen paso en la Roja.

“Nos comunicamos muy bien, la línea defensiva estuvo muy bien”, añadió Román, quien ya había tenido sus primeros minutos ligueros en el Cacique: ingresó ante O’Higgins en ese empate 2-2. Y también en el Superclásico 200, donde los albos vencieron por 2-1 a Universidad de Chile.

Iván Román lucha una pelota con el Gato Lucero en el Superclásico. (Andrés Piña/Photosport).

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Iván Román elogia la comunicación con Vozinha en Colo Colo

Otro tema que habló Iván Román tras su primer partido como titular en Colo Colo fue sobre el debut esperado que tuvo Vozinha, quien se vio relajado, fue ovacionado y dejó algunas dudas. De hecho, hubo una descoordinación entre el “17” y el experimentado arquero de 40 años.

Pero nada de eso fue relevante para Román. “Nos comunicamos muy bien en el partido con Vozinha, Alonso y Bruno. Muy contento por el resultado”, aseguró el seleccionado chileno, quien alcanzó su tercer partido con el club del que es acérrimo hincha.

Fernando Ortiz le da indicaciones a Iván Román en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Eso sí, dejó un desafío con la visión puesta en el duelo de la fecha 21. “El fin de semana tenemos que seguir ganando y ampliar esa ventaja”, sentenció Iván Román, quien tiene la vista fija puesta en el siguiente rival de la Liga de Primera 2026: Audax Italiano en el estadio Monumental el domingo 30 de agosto a las 17:30 horas.

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