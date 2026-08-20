El defensa de Colo Colo entiende que su paso por Brasil no fue lo ideal, pero lo toma como algo positivo para crecer.

Iván Román es uno de los dos refuerzos que tiene Colo Colo en este torneo. Con 20 años recién cumplidos parece un experimentado, tras haber jugado torneos internacionales con Palestino y haber estado en Brasil.

En Atlético Mineiro alcanzó a jugar un año y medio. La poca regularidad en el último tiempo lo trajo de vuelta a Colo Colo, para tomar un envión en su carrera. Y contó que valora haber tenido ese paso en su carrera.

“Aprendí muchas cosas, de muchos jugadores, estuve con unos muy importantes. En el día a día me enseñaron mucho”, sostuvo en DirecTV luego de haber con Hulk, Alan Franco y Gustavo Scarpa, entre otros cracks.

Román ya debutó en Colo Colo

Román aprendió de las malas en Brasil

Si bien el 2025 tuvo bastante participación en el cuadro de Belo Horizonte, eso cambió durante la presente temporada, ya que no encontraba un lugar en el equipo.

Por lo mismo es que tomó la decisión de volver a Chile, para seguir creciendo como jugador, esta en vez Colo Colo. Y siente que ese golpe también es importante para un jugador.

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“Pasé por el lado difícil que no me había tocado, porque en Palestino todo fue muy rápido para mí. Siempre cuando chico fui titular, subí rápido al primer equipo y ahí también fui titular”, confesó.

Entiende que a veces hay que pasar momentos duros y muestra madurez para afrontar eso. “Conviví con lo malo del fútbol, que no me había tocado nunca”, detalló.

Román ahora se prepara para el Suprclásico ante U de Chile, para el cual existe la posibilidad de jugar como titular en la zaga, junto a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa.