La orden del AIK Solna de que el atacante viaje lo antes posible a Suecia para realizarse los exámenes médicos lo dejará descartado para el duelo ante Colo Colo.

Todo parece apuntar a que Lucas Assadi será baja en Universidad de Chile para el Superclásico 200 ante Colo Colo. No obstante, no lo será por lo lesión, sino que por una venta de último minuto que lo tiene ya prácticamente fuera del plantel.

Y es que el AIK Solna de Suecia apretó el acelerador en las últimas jornadas para quedarse con el fichaje del atacante, a tal punto de que el acuerdo está casi cerrado para sacarlo del CDA. Es más, desde el club sueco esperan que tome el avión a la brevedad para que pueda realizarse los exámenes médicos y así sellar el trato.

Con esto, a Assadi no le quedaría otra que ver desde el lejos el derbi ante los de este domingo, quedando así descartado dentro de los planes de Fernando Gago. Aunque ojo, eso no quiere decir que no pueda ser despedid por los hinchas azules.

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El adiós que Lucas Assadi tendrá en Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, la intención del AIK Solna de contar lo antes posible con Assadi hacen que el banderazo de hoy viernes en el Estadio Nacional sea una suerte e despedida para el atacante.

Así las cosas, el canterano azul podrá decir adiós ante la hinchada de la U en el recinto ñuñoíno antes de tomar el avión y emprender su aventura en el extranjero.

Lucas Assadi podrá despedir de los hinchas de Universidad de Chile en el banderazo de hoy viernes. | Foto: Photosport.

Lucas Assadi se marcha de la U después de jugar 151 partidos desde su debut profesional en el 2021. En esos duelos anotó 20 goles y dio 15 asistencias, además de ganar la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025.

¿Cuándo se jugará el Universidad de Chile vs Colo Colo?

El compromiso entre albos y azules está pactado para este domingo 23 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Nacional. Este compromiso será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis