Marcos González asegura que es un salto importante para su carrera, más allá de lamentar su ausencia en los partidos de la U.

Universidad de Chile aguarda definiciones finales con una probable salida de Lucas Assadi, quien dejaría el club ante una importante oferta del AIK Solna de la primera división del fútbol de Suecia.

Una situación que dejaría al cuadro de Fernando Gago sin una de sus principales figuras para pelear la Liga de Primera, pero que ya recibe apoyo desde la misma historia de la U para dar el siguiente paso.

Así también lo destacó Marcos González en conversación con Redgol, donde analizó la propuesta para el futuro del volante formado en los azules y su carrera deportiva.

“Si es que él quiere irse hay que respetarlo, pero en miras de proyección le convendría salir ahora de la U, obviamente si él se quiere ir”, detalló el campeón de la Copa Sudamericana 2011.

Lucas Assadi puede dejar la U en las próximas horas con rumbo a Suecia. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Marcos González piensa en la carrera de Assadi, pese a los lamentos en la U

Marcos González pone sobre la mesa la carrera de Lucas Assadi al poder calificar una eventual salida al fútbol de Suecia, donde asegura que si la toma tiene que ir a competir como ha hecho Darío Osorio.

“Siempre la idea es ir a competir y tratar de seguir subiendo, son pocos los casos en el fútbol chileno que se van a ligar competitivas y hay que aprovechar estas ocasiones“, explicó.

Más allá de los lamentos que pueda provocar en la U y sus hinchas, asegura que hay que pensar en la carrera del jugador y en que puede seguir escalando para llegar a otro fútbol más competitivo.

“Ojalá pueda evolucionar, si es mas por él, uno dice que lastima por la U que queda sin una figura, pero pensando en un jugador y en su evolución positiva que le puede traer sería ideal”, finalizó.