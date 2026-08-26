El ícono albo le prestó ropa al delantero luego de ser denunciado por los azules. Recordó un caso similar con Marcelo Díaz.

El caso Javier Correa generó reacciones de lado y lado entre Colo Colo y los denunciantes en U de Chile. Los gestos obscenos del jugador en el Superclásico serán revisados por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde el albo arriesga sanciones.

Y uno que salió al paso para prestarle ropa al argentino es Gabriel Mendoza. El campeón de Copa Libertadores 1991 habló con RedGol y le baja el perfil a la polémica de Correa. De paso, ya saborea el levantar una nueva copa con el club.

“Somos campeones hace rato, sobre todo ahora que aplastamos rival. Es el folklore del fútbol, buen festejo de todos, sobre todo buen festejo de Correa”, parte diciendo el oriundo de Graneros.

Los argumentos del Coca sobre Javier Correa

Gabriel Mendoza dice que sería injusta una sanción del Tribunal de Disciplina contra Javier Correa. Es más, apuntó a que en la U también hay un antecedente y no fue denunciado.

Javier Correa en su celebración que trajo cola: fue denunciado (Foto: Patriciografía)

“¿Y nadie se acuerda de Marcelo Díaz cuando hizo el Pato Yáñez en el Monumental? Ahora se están reclamando por lo de Correa que fue menos grave, así que no, es parte del fútbol”, reclamó.

Es más, para el Coca Mendoza lo realizado por el delantero de Colo Colo trajo de vuelta la picardía de los Superclásico. Según sus dichos, “se estaba echando de menos eso y creo que bienvenido ese triunfo… Yo que soy hincha, bien merecido”.

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Ahora en Tribunal de Disciplina de la ANFP tendrá la última palabra, donde Javier Correa arriesga entre uno y tres partidos de suspensión. Por un hecho similar, a Lucas Cepeda le dieron dos encuentros de castigo el año pasado.