Fabiano Avello, una de las figuras de los Caturros, comentó las palabras que les dio el presidente de Real Madrid.

Santiago Wanderers Sub 20 vivió una linda experiencia ante Real Madrid. Más allá del resultado, los jugadores tuvieron la opción de pararse en uno de los estadios más importantes del mundo. Incluso, conocieron a Florentino Pérez.

Los Caturros cayeron por 3-1 ante los Merengues y se despidieron del sueño de ganar la Copa Intercontinental juvenil. Los dirigidos por Felipe Salinas dejaron una buena imagen en el Santiago Bernabéu, ganándose el respecto hasta del mandatario merengue.

El encuentro de Florentino Pérez y Wanderers

Fabiano Avello fue una de las figuras de Santiago Wanderers ante Real Madrid. El arquero incluso tuvo la opción de contener un lanzamiento penal, aunque eso no evitó la pena de la derrota. De todos modos, el joven portero vivió una experiencia muy difícil de repetir.

Una vez terminado el partido, Avello fue consolado en la premiación por el mismísimo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El cuidatubos incluso contó las palabras que le dijo el mandatario del fútbol sudamericano.

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“Dentro de la cancha nos consoló, de hecho a mí me dio un abrazo. Me dijo que me sintiera orgulloso y todo”, indicó Fabiano Avello a Radio ADN. Incluso, también destacó el acercamiento que tuvo Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, con el plantel porteño.

“Se detuvo a hablar con varios de nosotros, él nos entregó las medallas”, indicó el jugador de 20 años. Los futbolistas de Santiago Wanderers regresaron a Chile con recuerdos invaluables para el inicio de sus carreras, las cuales por ahora seguirán en Valparaíso.

Wanderers hizo un digno papel en el Santiago Bernabéu. Imagen: Photosport

El destino de la mayoría del plantel Sub 20 de los Caturros, es ayudar al club en la lucha por el ascenso del primer equipo en la Primera B. El próximo fin de semana se medirán ante Cobreloa en una verdadera final por quedarse con el título de la categoría de plata.