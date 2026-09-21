Los Pincharratas se medirán a Flamengo en la ronda de cuatro mejores de la Libertadores y en ese contexto, buscan un zaguero central que robustezca la última línea. Suena el Cata, Marcos Rojo o un experimentado jugador que pasó por el Cacique.

Estudiantes de La Plata ya intentó el fichaje de Matías Catalán en agosto de este año, pero no pudo materializarlo. Y luego de instalarse en la semifinal de la Copa Libertadores, el cuadro Pincharrata hará un nuevo intento por el defensor de 34 años que suma nueve partidos en la selección chilena.

La reglamentación del certamen de clubes más deseado de América permite tres modificaciones en la lista de buena fe para la fase de cuatro mejores. En ese contexto, la plana mayor del Pincha evaluó que necesita un zaguero más para afrontar la llave contra Flamengo de Brasil.

En ese contexto, el nombre de Catalán resulta muy atractivo. Conoce al DT del equipo: Alexander Medina lo dirigió en Talleres de Córdoba. Y además cumple con el rótulo de experimentado que precisa la institución para tan difícil serie ante el Mengao.

Matías Catalán otra vez apareció en el radar de Estudiantes de La Plata. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque según informó DSports, el Cata no corre solo en esta carrera. Es uno de los tres marcadores centrales que aparece en el radar del elenco de La Plata, que eliminó a Universidad Católica y a Corinthians para instalarse en la semifinal. También está en carpeta Marcos Rojo, un zurdo surgido en el club Pincharrata que milita en Racing Club.

Estudiantes de La Plata piensa en fichar a Matías Catalán, Rojo o un ex Colo Colo

Así las cosas, Matías Catalán podría tener una nueva chance en Estudiantes de La Plata, pues firmó como refuerzo ahí en 2017. Pero un problema con su documentación impidió que jugara algún partido con la camiseta rojiblanca. Y volvió a México, pues en ese entonces militaba en Atlético San Luis.

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Aunque aparentemente Marcos Rojo es el favorito. “Esperarán el duelo de la Academia con Boca Juniors en la Copa Argentina para hacer un intento por él”, reportó DSports sobre esta búsqueda que sitúa al ex Manchester United y Sporting Clube de Portugal en la posición de privilegio.

Marcos Rojo marca reciamente a Enzo Copetti en un duelo entre Racing Club vs Rosario Central. (Luciano Bisbal/Getty Images).

Además de Rojo, hay otro experimentado defensor zurdo en los planes Pincharratas. Se trata del ex Colo Colo Juan Manuel Insaurralde, el Chaco, quien tiene 41 años y es el capitán de Sarmiento de Junín, donde ya suma 129 partidos disputados.

Juan Insaurralde en acción ante Luis Jiménez en un duelo entre Palestino vs Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

El Chaco Insaurralde es otro que está en los planes a corto plazo en Estudiantes y podría aportar mucha experiencia. También jugó 126 partidos en Boca Juniors, 94 en el Cacique y 84 en Independiente de Avellaneda, otro de los grandes que tiene el fútbol en Argentina.

Juan Insaurralde marca a Maxi Salas en un partido entre River Plate vs Sarmiento de Junín. (Marcelo Endelli/Getty Images).