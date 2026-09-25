Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, reaccionó tras la medida que tomó el ente rector del fútbol chileno de jugar los ocho minutos restantes del partido ante Everton tras la suspensión de ayer.

En Universidad de Chile reaccionaron con cierta tranquilidad a la determinación de la ANFP de que los ocho minutos del partido ante Everton, suspendido por incidentes provocados por sus propios hinchas azules en el Sausalito, se terminen de disputar este mismo domingo en el Estadio Nacional.

Para quienes todavía no tengan claro el asunto, finalmente el duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile se reanudará en el minuto 82 y se jugará más los descuentos. Luego de esto, ambos elencos se irán a camarines para luego jugar el compromiso de vuelta.

Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, reaccionó tras la medida que tomó el ente rector del fútbol chileno y dejó en claro que se respetó el deseo que tenían como institución: que el partido se reanudara.

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Cecilia Pérez valora que el Everton vs Universidad de Chile se reanude

La dirigente aseguró que “nosotros no éramos los organizadores. Ese es el problema que hoy día nosotros tenemos. El organizador era el equipo que ejercía de local (…) Queríamos ayer que se reanudara el partido; creemos no solamente por un tema deportivo, también por un tema de señal: no pueden ganar siempre los delincuentes.

Universidad de Chile lo gana por 1-0 a Everton gracias al solitario gol de Juan Martín Lucero. | Foto: Photosport.

“Si se hubiese reanudado sacando a todos aquellos que provocaron los problemas, o al sector, o al estadio completo, tal vez esa señal era la correcta. Es lo que ha intentado incluso la ANFP hacer este año: no suspender partidos, sino que a pesar de eso los partidos terminen y sean jugados en la cancha en la fecha que corresponde”, agregó.

Para cerrar, Pérez afirmó en el CDA que “nuestros jugadores estaban conscientes que podía darse esta situación, porque en base a las facultades que tiene el directorio de la Federación con respecto a la Copa Chile, solamente habían dos alternativas: o se daba por terminado el partido o se reanudaban los minutos restantes. Y la autoridad deportiva en este caso ha sido consistente este año en que los partidos terminen en cancha”.

¿Cuándo se jugará la vuelta entre Universidad de Chile y Everton?

La revancha entre azules y viñamarinos está programada para este domingo 27 de septiembre a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

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En síntesis