El uruguayo prepara su regreso para agosto, mientras que un campeón con la U asegura que tras el alta viene una nueva complicación.

Uno de los jugadores que esperan los hinchas de Universidad de Chile para la segunda parte de la temporada es Octavio Rivero, quien se espera empiece a trabajar junto a sus compañeros en las próximas semanas.

Luego de una operación a su rodilla, que le permitió jugar sólo dos partidos oficiales desde que llegó como refuerzo en la U, el uruguayo quedó con una deuda con el club.

Por lo mismo hay voces que aseguran que, más allá de la luz verde que pueda recibir de parte del cuerpo médico para acelerar cargas con su regreso, el delantero se puede enfrentar a otro problema.

Octavio Rivero jugó dos partidos con la U en el primer semestre. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Rivero en duda en la U: “Habrá miedo en volver a entrenar”

Fue el ex jugador de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo en TNT Sports, Gonzalo Jara, quien entregó detalles de la situación que deberá enfrentar Octavio Rivero.

Si bien se espera que el próximo mes ya esté completamente de alta, hay otros problemas que deberá afrontar, algunos que vienen en la cabeza de los jugadores al regresar de lesiones tan graves.

“La molestia es en la rodilla pero después te molesta otras partes, la lesión es la rodilla derecha pero para no forzar la lesión apoya el tobillo izquierdo mal y se empieza a descompensar”, explica.

Por lo mismo, asegura que, en estos casos, cuando los jugadores quieren volver rápido, hay que tomar todas las precauciones: “El problema está la cabeza, el miedo de volver a entrenar”.

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