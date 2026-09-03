El ex jugador ha llamado la atención por su forma de hablar, tanto en el canto como en los programas de fútbol, y acá lo explica.

Mauricio Pinilla es protagonista del programa “Fiebre de Canto” en las noches en el canal Chilevisión, donde tuvo una llamativa interpretación del tema “Si tu no vuelves” de Miguel Bose.

Esto, porque tal como ha pasado en los programas de ESPN Chile, sus seguidores alertaron por la lengua traposa a la hora de hablar, aunque en este caso fue de cantar.

“Ahora tengo que andar dándoles explicaciones a la gente por mi peso; que se vayan a la chu… Estoy con depresión y bajé ocho kilos. Estoy en mi mejor momento”, explicó el ex delantero de U de Chile.

Mauricio Pinilla tuvo una particular interpretación de Miguel Bose en “Fiebre de Canto”. Foto: Captura CHV.

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Pinilla aclara que no está borracho: es una situación médica

Fue en una entrevista con el diario Las Últimas Noticias que Mauricio Pinilla explicó las dudas que han surgido en sus últimas intervenciones televisivas, donde apunta a una complicada situación médica que está sacando adelante.

“Yo tomo remedios para la depresión. Tomo clonazepam tres o cuatro al día y Neuroval (clotiazepam). Soy duro con los medicamentos. Me encantaría no andar con la voz traposa, pero tomo remedios“, explicó.

Por lo mismo, incluso respondió a esos mal hablados que han dicho que está totalmente alcoholizado en televisión, dejando en claro que está tranquilo cuidándose de la mejor forma.

“La verdad es que no me emborracho, no tomo copetes fuertes, tomo cerveza. No hay copete acá. Después de ESPN me voy a cenar. Por ejemplo, ayer fui con un amigo a La Hacienda Gaucha y me tomé una copa de vino y no tengo por qué esconderme”, precisó.

“Yo no soy el tenso. Absolutamente no, para mí es que la gente está tensa porque yo estoy pasándolo bien. Les diría: disfrútenme, que estoy en mi mejor momento y voy por más. Quiero que todo el mundo se ría, que lo pase bien y, por supuesto, vamos a empezar a cantar mejor, jajajá“, finalizó.

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