“Sacaste mi mejor versión”: Javier Correa olvida la chimuchina y celebra con su guagua

Javier Correa las ha hecho todas en la última semana, erigiéndose como el futbolista más mediático del fútbol chileno por lo que hace dentro y fuera de la cancha en Colo Colo.
Gol y asistencia ante U de Chile, trató de vendehumo a Matías Zaldivia, le dio picazón pélvica al celebrar el triunfo en el Superclásico, denunciado por U de Chile, doblete ante Audax y de yapa dos asistencias.
Cuando parecía que todo podía calmarse un poco, al ser elegido como la figura del partido habló dos segundos con TNT Sports para decir “fuimos inteligentes y ganamos… chao”, causando controversia por esa escueta declaración.
Correa junto a su pequeño hijo
Correa celebra con su hijo recién nacido
Dejando atrás todo lo que provoca, Correa llegó a la casa y celebró con su pequeño hijo, que tiene cuatro meses de vida.
El delantero albo además le dedicó una linda frase. “En casa con mi rey” y de paso agregó una canción en la que señala que ahora vive su mejor momento.
“Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro ‘e mí mi mejor versión. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero. Tú llegaste a mi vida y yo que ya no brillaba he vuelto a brillar“, dice parte del tema Te Regalo, de J Abecia y Rels B.
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En abril del año pasado, tras marcarle a la U de Conce, Correa explicó el momento familiar. “Fuimos papá el otro día, a veces uno no la pasa bien y esto le da ánimo para seguir. No es fácil”.
“Con la llegada de mi hijo y los otros dos estamos completos, un hijo es una bendición. Dijimos que se cortaba la mala racha”, detalló por el momento familiar que vive.