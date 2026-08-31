“Sacaste mi mejor versión”: Javier Correa olvida la chimuchina y celebra con su guagua

El delantero de Colo Colo ha sido el jugador más mediático en los últimos 10 días y olvidó las polémicas con una tierna imagen familiar.

Javier Correa las ha hecho todas en la última semana, erigiéndose como el futbolista más mediático del fútbol chileno por lo que hace dentro y fuera de la cancha en Colo Colo.

Gol y asistencia ante U de Chile, trató de vendehumo a Matías Zaldivia, le dio picazón pélvica al celebrar el triunfo en el Superclásico, denunciado por U de Chile, doblete ante Audax y de yapa dos asistencias.

Cuando parecía que todo podía calmarse un poco, al ser elegido como la figura del partido habló dos segundos con TNT Sports para decir “fuimos inteligentes y ganamos… chao”, causando controversia por esa escueta declaración.

Correa junto a su pequeño hijo

Correa celebra con su hijo recién nacido

Dejando atrás todo lo que provoca, Correa llegó a la casa y celebró con su pequeño hijo, que tiene cuatro meses de vida.

El delantero albo además le dedicó una linda frase. “En casa con mi rey” y de paso agregó una canción en la que señala que ahora vive su mejor momento.

“Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro ‘e mí mi mejor versión. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero. Tú llegaste a mi vida y yo que ya no brillaba he vuelto a brillar“, dice parte del tema Te Regalo, de J Abecia y Rels B.

ver también Fernando Ortiz y el balance de su primer año como DT en Colo Colo: “No soy vendehumo”

En abril del año pasado, tras marcarle a la U de Conce, Correa explicó el momento familiar. “Fuimos papá el otro día, a veces uno no la pasa bien y esto le da ánimo para seguir. No es fácil”.

“Con la llegada de mi hijo y los otros dos estamos completos, un hijo es una bendición. Dijimos que se cortaba la mala racha”, detalló por el momento familiar que vive.