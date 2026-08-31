Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

“Sacaste mi mejor versión”: Javier Correa olvida la chimuchina y celebra con su guagua

El delantero de Colo Colo ha sido el jugador más mediático en los últimos 10 días y olvidó las polémicas con una tierna imagen familiar.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
La tierna postal de Javier Correa tras ser figura de Colo Colo
© RedesLa tierna postal de Javier Correa tras ser figura de Colo Colo

Javier Correa las ha hecho todas en la última semana, erigiéndose como el futbolista más mediático del fútbol chileno por lo que hace dentro y fuera de la cancha en Colo Colo.

Gol y asistencia ante U de Chile, trató de vendehumo a Matías Zaldivia, le dio picazón pélvica al celebrar el triunfo en el Superclásico, denunciado por U de Chile, doblete ante Audax y de yapa dos asistencias.

Cuando parecía que todo podía calmarse un poco, al ser elegido como la figura del partido habló dos segundos con TNT Sports para decir “fuimos inteligentes y ganamos… chao”, causando controversia por esa escueta declaración.

Correa junto a su pequeño hijo

Correa junto a su pequeño hijo

Correa celebra con su hijo recién nacido

Dejando atrás todo lo que provoca, Correa llegó a la casa y celebró con su pequeño hijo, que tiene cuatro meses de vida.

El delantero albo además le dedicó una linda frase. “En casa con mi rey” y de paso agregó una canción en la que señala que ahora vive su mejor momento.

“Tú llegaste a mi vida y sacaste dentro ‘e mí mi mejor versión. No tengo miedo de decir al mundo que te quiero. Tú llegaste a mi vida y yo que ya no brillaba he vuelto a brillar“, dice parte del tema Te Regalo, de J Abecia y Rels B.

Fernando Ortiz y el balance de su primer año como DT en Colo Colo: “No soy vendehumo”

ver también

Fernando Ortiz y el balance de su primer año como DT en Colo Colo: “No soy vendehumo”

En abril del año pasado, tras marcarle a la U de Conce, Correa explicó el momento familiar. “Fuimos papá el otro día, a veces uno no la pasa bien y esto le da ánimo para seguir. No es fácil”.

“Con la llegada de mi hijo y los otros dos estamos completos, un hijo es una bendición. Dijimos que se cortaba la mala racha”, detalló por el momento familiar que vive.

Lee también
Ortiz da férreo respaldo a Correa por su actitud: "Sabe lo que hizo, pero..."
Colo Colo

Ortiz da férreo respaldo a Correa por su actitud: "Sabe lo que hizo, pero..."

En la U pierden la paciencia con Gago: "Te vende la pomada"
U de Chile

En la U pierden la paciencia con Gago: "Te vende la pomada"

Lo aplauden de pie: Ortiz se echa al bolsillo a los hinchas de Colo Colo
Colo Colo

Lo aplauden de pie: Ortiz se echa al bolsillo a los hinchas de Colo Colo

Pilar de Colo Colo esfuma la preocupación con dos simples frases
Colo Colo

Pilar de Colo Colo esfuma la preocupación con dos simples frases

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo