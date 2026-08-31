El presidente de la ANFP salió al paso tras acusaciones de lazos que influyeron en la denuncia contra los nortinos. Descenso en Primera B podría definirse por escritorio.

Pablo Milad salió al paso por el caso San Marcos de Arica, equipo que fue denunciado por el directorio de la ANFP por presuntas irregularidades en sus informes financieros. Eso podría determinar una eventual desafiliación como castigo.

Con Rangers mirando de reojo la situación, en Radio ADN aludieron a “presiones” del “denominado grupo del factoring a través del segundo vicepresidente de la orgánica, Mauricio Moreno”. Él es sobrino de Jorge Sánchez, presidente de Antofagasta, quien es socio en el grupo de Felipe Muñoz, uno de los propietarios de Rangers.

“Siempre en el fútbol hay mitos y mitómanos… Nosotros tenemos una obligación como directorio, denunciar que fue determinado por la UCF, de que los últimos años no han tenido capital de funcionamiento (San Marcos) y no cuadraba el informe que dio la ANFP”, dijo Milad, a VLN Radio.

Milad lanza aviso a San Marcos para salvar la denuncia

San Marcos de Arica ahora debe defenderse ante los tribunales de la ANFP para evitar una eventual desafiliación o castigo de resta de puntos en la Primera B. De ocurrir eso, Rangers podría salvarse al estar en el último lugar de la tabla. Pablo Milad se refirió al tema.

Foto: Rangers / San Marcos / Photosport

“Nosotros pedimos durante meses los documentos que nunca llegaron y que se esclarezca en el Tribunal. Nosotros no tenemos intención, solamente la penalización de tener un documento que diga algo diferente a lo que es lo real, es una falsificación de documento”, lanzó.

Finalmente, el presidente de la ANFP le puso tarea a los nortinos para defenderse y comprobar inocencia en el caso. Para Milad, “lo tienen que demostrar que no fue así y no va a pasar nada”.

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“Pero si no lo pueden demostrar, el tribunal tendría que determinar“, cerró. En lo deportivo, Rangers está a cinco puntos de la salvación en Primera B tras su triunfo ante Unión Española. Penúltimo es Deportes Santa Cruz.