Show del británico está pactado para la misma fecha en que se jugaría la Copa Chile. Rival de los albos estudia cambiar de recinto.

Colo Colo ya se prueba la corona de la Liga de Primera, luego de golear por 5-1 a Audax Italiano. El Cacique ahora afronta un septiembre clave en su sueño de levantar la copa, aunque también tendrá la mirada puesta en otro torneo.

Se trata de la Copa Chile, que para el mes de las Fiestas Patrias tiene programado jugarse los octavos de final. En duelos aún a confirmarse en día y hora, los albos justamente chocarán nuevamente ante los itálicos.

Es ahí donde fútbol y show musicales vuelven a chocar. Es que los tanos no podrán hacer de local en La Florida, ya que una masiva presentación tendrá acción en la segunda mitad del mes: Robbie Williams.

Esta es la alternativa para el duelo de Colo Colo

A falta de la oficialización de la ANFP, la Copa Chile tendrá sus duelos de octavos de final en la segunda quincena de septiembre. Ahí, Audax no podrá hacer de local ante Colo Colo en La Florida, debido al show de Robbie Williams en el recinto.

Foto: Instagram / Photosport

“Los audinos se encuentran en conversaciones para trasladar el encuentro al Estadio Nacional, buscando contar con un aforo de al menos 25 mil espectadores”, avisó Zona Mixta, en información replicada por Tanoticias.

El concierto del artista británico está programado para realizarse en el Bicentenario de La Florida, el próximo 27 de septiembre. Es por eso que los tanos mudarían su localía ante los albos, en el duelo de ida.

ver también Jonathan Villagra aclara gravedad de su lesión de rodilla en Colo Colo: “No fue nada”

Inicialmente, los encuentros de octavos de final de Copa Chile están pactados a jugarse entre el 22 y el 27 de septiembre. En los próximos días la ANFP debe hacer oficial el día y la hora de este partido, que ya da que hablar a menos de un mes de jugarse.