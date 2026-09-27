El argentino analizó el empate contra Everton que les permitió avanzar en Copa Chile.

Universidad de Chile igualó con Everton y consiguió avanzar en Copa Chile. Si bien Fernando Gago estaba contento, también hizo reparo en que no quedó del todo satisfecho.

Luego del accidentado choque de ida, que curiosamente terminó hoy en el Estadio Nacional, el Romántico Viajero salió a sellar su clasificación. Por momentos parecía que goleaba a los Ruleteros, pero finalmente lo terminó sufriendo.

El análisis de Fernando Gago

Lo de Universidad de Chile ante Everton bien puede graficar lo que han sido durante todo el año. Hasta el gol ruletero en el 54′, eran muy superiores y si no era por Ignacio González, habrían sacado una buena diferencia cuando ya lo ganaban con gol de Eduardo Vargas.

Tras el empate de Nicolás Montiel, fue otro encuentro. Los viñamarinos se fueron arriba y el Romántico Viajero se vio nervioso, con pocas respuestas futbolísticas para administrar la ventaja. Pese a que clasificaron, Gago reconoció que no quedó del todo conforme.

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“El partido lo tuvimos controlado en todo momento, primer tiempo muy bueno, en el segundo lo sosteníamos. Cuando pasa lo del gol nos desconcentramos un poco y nos hace posicionarnos atrás. Hubo momentos donde no me gustó el equipo, pero es importante ganar y clasificar“, indicó a TNT Sports.

Los mejores momentos de Universidad de Chile fueron con Ignacio Vásquez y Maximiliano Guerrero explotando las bandas. De hecho, el gol de Vargas llega luego de un gran desborde de Nacho por el sector derecho.

“Creíamos que la forma de atacar iba a ser con centros. Son momentos, se ganó y lo importante es clasificar”, cerró el entrenador de Universidad de Chile. Ahora el Romántico Viajero enfrentará a Deportes Antofagasta en la ronda de cuartos de final.

El duelo de ida ante los Pumas será el 7 de octubre en Antofagasta, mientras el choque de vuelta tendrá lugar el 21 de octubre en Santiago. Fernando Gago y los suyos se aferran a la Copa Chile para terminar esta compleja temporada 2026 dando una vuelta olímpica.