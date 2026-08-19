El delantero le entregó su apoyo al presidente de Chile por catástrofe en Tocopilla, algo que no agradó a sus fanáticos.

Tocopilla pasa por un momento muy complejo debido al aluvión que afecta a la ciudad. Luego de que el presidente José Antonio Kast comunicara su viaje, un mensaje de apoyo de Alexis Sánchez generó controversia.

La ciudad del norte se ha visto azotada por lluvias inusuales para esa zona, lo que ha provocado diversos complicaciones, como inundaciones y barro que han dejado a numerosos damnificados. Por esta razón ya se organiza la ayuda para la ciudad.

El apoyo de Sánchez a Kast

El inicio del gobierno de José Antonio Kast no ha sido sencillo y el presidente de Chile ha debido enfrentar numerosas críticas por su manejo de las crisis que han sacudido al país en los últimos meses. Claro que ahora Alexis Sánchez salió al baile.

Kast subió un video donde comunicaba su viaje a la zona afectada por los aluviones, lo que pocos esperaban era que el propio Niño Maravilla, lejano al mundo político, lo subiera a sus redes sociales y le diera su respaldo. “Confío en usted presidente, si necesita ayuda estoy disponible”, escribió Sánchez en una historia de Instagram.

Imagen: Instagram

Esta situación generó una ola de críticas contra Alexis Sánchez por entregar su respaldo al cuestionado mandatario. Luego de todo el revuelo que se generó, el actual jugador de Montréal escribió otro mensaje en redes, aunque esta vez sin aludir a José Antonio Kast.

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“Espero que cuando pase una semana o dos, no se olviden del norte, como siempre pasa … Siempre estaré presente en mi Tocopilla que me vio crecer, como siempre lo he hecho, para ayudar a familias, niños y adultos mayores, aunque no sea mi responsabilidad. Mi Tocopilla, nunca estarán solos”, señaló el máximo goleador de la selección chilena.

Sin embargo, en los comentarios de su publicación siguieron los cuestionamientos hacia su apoyo a José Antonio Kast, aunque otros lo respaldaron por sus palabras. Alexis Sánchez se metió solito en una controversia.