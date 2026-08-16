Arnaldo Castillo estuvo justo a tiempo para rescatar un punto para O'Higgins en la visita a los albos y fue muy elogioso con el equipo rancagüino, que tuvo en la cancha del Monumental a sus últimos tres refuerzos. "Dieron otro aire", lanzó el "9".

Colo Colo parecía tener amarrada la victoria ante O’Higgins justo en la fecha previa al Superclásico vs Universidad de Chile. Pero Arnaldo Castillo tuvo la última palabra. El “9” del cuadro rancagüino se vistió de héroe con un cabezazo sobre la hora.

Se impuso por aire y dejó literalmente parado al joven arquero Gabriel Maureira, aunque la pelota se metió por el centro del arco. “Fue un partido que teníamos perdido. Rescatar un punto al final y casi ganarlo. Quedamos con gusto a poco, pero obviamente es positivo”, apuntó el ariete de los celestes, que jugaron de amarillo en Pedrero.

“Jugamos contra el puntero, el equipo que ha demostrado por qué está en la punta. Dimos lo mejor para sacar un punto”, agregó en TNT Sports el centrodelantero paraguayo-chileno de 29 años, quien vive su tercera temporada en el Capo de Provincia.

Arnaldo Castillo festeja junto a Ignacio Schor, quien debutó en O’Higgins ante Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

Eso sí, Castillo evidenció que las cuentas fueron alegres para los pupilos de Lucas Bovaglio. “Lo conversamos y trabajamos. Vinimos a buscar el partido. Necesitamos sumar en la tabla, este punto es de oro para nosotros por cómo se han venido dando las cosas”, manifestó el exdelantero de Deportes Puerto Montt y Universidad de Concepción.

“Contento por el equipo, se entregó. Algunos jugaron con molestias, medios desgarrados. Y aun así dieron todo”, añadió el oriundo de Ciudad del Este, quien llegó al fútbol chileno en 2014 para jugar en el equipo de proyección del Campanil.

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Arnaldo Castillo, el verdugo postrero de Colo Colo antes del Superclásico

Arnaldo Castillo amargó el triunfo de Colo Colo previo al Superclásico y le dio un envión anímico que puede ayudar a O’Higgins. El cuadro adiestrado por Lucas Bovaglio tuvo el estreno de sus últimas tres incorporaciones: Ignacio Schor fue titular.

Ignacio Schor presiona a Víctor Felipe Méndez. (Andrés Piña/Photosport).

Mientras que los otros dos argentinos, Santiago Toloza y Gustavo Bou, ingresaron en el segundo tiempo. “Los refuerzos que llegaron van a ayudar bastante para la competitividad sana que tenemos. Dieron nuevos aires”, reconoció Castillo tras convertir el 2-2 definitivo.

Lucas Bovaglio hizo estrenarse a los últimos tres refuerzos de O’Higgins. (Andrés Piña/Photosport).

“Entró Bou con ganas y eso implicó a que el equipo cambiara el chip. Empatamos el partido y casi lo ganamos”, aseguró el “9” del cuadro rancagüino. Tiene razón, su equipo estuvo a punto de desnivelar gracias a un remate del joven Rodrigo Godoy que pasó muy cerca.

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