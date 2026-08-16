El "9" de los albos anotó un gran tanto para el transitorio 2-1 ante O'Higgins y lanzó polémicas frases por la sanción de tres partidos que recayó sobre él por las críticas al arbitraje. "No tengo que ser tan sincero yo", dijo después de dejar la escoba.

Javier Correa inicialmente debía cumplir cuatro fechas de suspensión en Colo Colo, pero la apelación la redujo a tres y pudo volver con un golazo. Fue ante O’Higgins de Rancagua, que consiguió un empate postrero que enmudeció el estadio Monumental en la fecha 19 de la Liga de Primera.

Pero el “9” de los albos retornó con un festejo de gran calidad. Prácticamente en una baldosa, Correa eludió dos rivales antes de sacar un potente zurdazo rasante que venció la resistencia del golero Omar Carabalí. De todas maneras, el cabezazo de Arnaldo Castillo provocó la repartija de puntos en Macul.

A pesar de eso, el exdelantero de Estudiantes de La Plata fue escogido como la figura del encuentro por la transmisión de TNT Sports. Y en la entrevista pospartido dejó en evidencia que todavía tiene bronca por la sanción que debió afrontar.

Javier Correa sacó el zurdazo ante la marca del argentino Miguel Brizuela. (Felipe Zanca/Photosport).

“Quisieron tomar precedente con una persona, espero que sea así. Vi que otro jugador aplaudió y empujó al árbitro, le dieron una sola fecha”, afirmó el Coco Correa. Aunque no especificó en el futbolista al que se refería. Pero sí añadió más picante a su declaración.

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Manifestó que “la vara está distinta, somos Colo Colo y les duele vernos bien. Nos tratan de desestabilizar. No tengo que ser tan sincero yo”. Todo eso en la conversación que tuvo al borde de la cancha con el periodista Daniel Arrieta. También tuvo espacio para analizar el partido vs el Capo de Provincia y el Superclásico que se avecina ante Universidad de Chile.

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A pesar de su golazo, evidentemente la sensación de Javier Correa tras esta igualdad postrera de Colo Colo ante O’Higgins fue amarga. Aunque rescató el esfuerzo del rival. “Lo teníamos ahí, son cosas que pasan. Ellos lo buscaron bastante bien”, dijo el trasandino de 33 años.

Así celebró Javier Correa ante el Capo de Provincia. (Andrés Piña/Photosport).

“Hay que aprender de eso. Viene una semana linda de Superclásico, a prepararse para lo que viene. Es una semana linda, estamos punteros. Sabemos que todos se nos quieren acercar. La U nos viene persiguiendo, será un lindo partido”, sentenció Correa sobre el duelo ante el Romántico Viajero en el Estadio Nacional.

Por lo pronto, el “9” de los albos llegó a nueve conquistas en la Liga de Primera 2026 y nuevamente encendió el debate: ¿será titular él o Maximiliano Romero en el apasionante encuentro frente al Bulla? Tarea para Fernando Ortiz en esta semana previa al domingo 23 de agosto, día de la cita con los azules.

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