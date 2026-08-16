Los Albos dejaron escapar importantes puntos luego de la agónica igualdad contra el Capo de Provincia.

Colo Colo sufrió un tropezón en su lucha por el título. Tras el empate, algunos apuntan contra Gabriel Maureira y Fernando Ortiz detalló cómo se dio el gol de la igualdad de O’Higgins.

Los Albos lo ganaban por 2-1 con goles de Leandro Hernández y Javier Correa. Sin embargo, en el minuto 94 consiguió la paridad el Capo de Provincia gracias Arnaldo Castillo, quien anotó de cabeza el 2-2 definitivo en el Estadio Monumental.

La responsabilidad del empate de O’Higgins

A pesar de que Colo Colo sigue teniendo una ventaja muy importante, de 10 puntos sobre Universidad de Chile, en Macul quedaron molestos por no ganar ante O’Higgins. Sobre todo, porque el tanto del empate fue cuando el partido ya agonizaba.

“Te deja un sabor amargo, pasaba esa situación de juego y se acababa el partido. No hay que dejar de lado el mérito del rival, si bien no tuvo tanta intensidad como ahora. Igualmente sumamos y prepararemos una semana importante”, indicó Fernando Ortiz.

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Gabriel Maureira está sometido a mucha presión. Con la llegada de Vozinha, no hay margen de error y en el cabezazo de Castillo, dio la sensación que el joven arquero pudo hacer algo más. Claro que el propio jefe le quitó responsabilidad, avisando que hubo mérito del oponente.

“El gol es virtud del rival, estaba bien marcado por (Joaquín) Sosa, saltó con la marca encima, Maureira se resbala. Son situaciones del juego que nos perjudica. En el último minuto, la pelota se revienta y salimos todos, pero el fútbol tiene estas cosas“, indicó Ortiz.

“A Colo Colo le juegan diferente, eso lo sabemos todos. Tenemos que estar preparado para esas situaciones y saber resolverlas”, cerró el entrenador albo. Su próximo desafío será ante Universidad de Chile en el Superclásico, el domingo 23 de agosto a las 15:30 horas en el Estadio Nacional.