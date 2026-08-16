El Tano comentó lo que se le viene a Colo Colo, con el choque ante el Romántico Viajero en el Estadio Nacional.

Colo Colo y Universidad de Chile disputarán un nuevo Superclásico. Fernando Ortiz sabe de la importancia de este encuentro, por lo que dejó una frase muy potente al respecto.

Pese al amargo empate contra O’Higgins, los Albos viven un muy buen momento. Están en la cima de la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja sobre el Romántico Viajero. Por esto, es que el encuentro ante su rival de toda la vida cobra aún mayor relevancia.

Ortiz con la mente en U. de Chile

Colo Colo no quiere quedarse pegado en los puntos dejados ante el Capo de Provincia y pone la mente en el futuro, donde asoma Universidad de Chile. Pese a que los Albos le llevan una amplia distancia al Bulla, Fernando Ortiz sabe que estos son duelos aparte.

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“Sin importar la diferencia de puntos, es un clásico y es un partido aparte. Este partido lo espera el país”, indicó el Ortiz en conferencia de prensa. Para los hinchas es muy importante vencer al rival ante el cual nunca se quiere perder.

El Tano Ortiz ya ha vivido dos Superclásicos como entrenador de Colo Colo y el saldo es negativo, ya que suma dos derrotas. Por esta razón, sabe que debe ponerse al día en este aspecto. Incluso, se animó a dejar una frase que le pone presión a su equipo.

“En estos partidos se deja de lado las diferencias. Estos partidos no se juegan, se ganan. Creo que se va a definir por detalles, el que tenga más ganas de sacarlo adelante se va a llevar un buen resultado”, cerró Ortiz.

El encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo será el próximo domingo 23 de agosto a las 15:30 horas, en el Estadio Nacional. Los Albos tienen la oportunidad de alejarse todavía más de su más inmediato perseguidor y de esta manera, comenzar a calentar para dar la vuelta olímpica.