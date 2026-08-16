Colo Colo no pudo en su último encuentro y ahora ya piensa en lo que será el Superclásico ante Universidad de Chile. Joaquín Sosa analizó este momento albo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz no pudieron sostener la ventaja ante O’Higgins y en los descuentos, Arnaldo Castillo puso el 2-2 en el Estadio Monumental. Ahora los de Macul intentan dar vuelta la página y enfocarse en lo que será el choque contra su rival de toda la vida.

Sosa y el Superclásico

A pesar del amargo resultado contra el Capo de Provincia, el presente de Colo Colo es muy bueno. Son líderes con 10 puntos de ventaja con Universidad de Chile y para muchos, tienen gran parte del título en el bolsillo. El único que puede evitar esto, son justamente los Azules.

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El choque de los Albos y el Bulla es muy importante para ambos. En el CDA, es la gran opción para intentar amagar la vuelta olímpica de los dirigidos por el Tano Ortiz. En el Monumental saben que si no pierden ante el León, ya es difícil que se les escape la copa.

Joaquín Sosa, una de las figuras de Colo Colo, habló con RedGol luego del encuentro ante O’Higgins. El uruguayo fue consultado sobre si el partido contra Universidad de Chile es el más importante del año. El defensa respondió con total honestidad.

“Sí, claro. Todos los partidos son importantes, pero este tiene un valor agregado que… bueno, vamos a tratar de ir a buscarlo como sea”, explicó el defensa de los Albos. Sabe que ante el Bulla es una verdadera final.

El duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo será el próximo domingo 23 de agosto a las 15:30 horas, en el Estadio Nacional. Joaquín Sosa disputará su segundo Superclásico, luego de enfrentarlos en el primer semestre de este 2026 y caer por 1-0 en el Estadio Monumental.