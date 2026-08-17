El goleador conversó con Redgol y trajo a colación el torneo de 1998, con la U y los albos peleando hasta el último minuto.

Universidad de Chile quiere buscar una tremenda remontada en la Liga de Primera 2026, donde quiere darle caza a Colo Colo que los supera por 10 puntos en la tabla de posiciones.

Algo que hizo recordar lo que pasó en el torneo del año 1998, cuando albos y azules también pelearon el torneo, con la U quitándole puntos a Colo Colo y una definición de infarto en la última fecha.

Pedro González conversó con Redgol y se acordó de ese torneo que terminaron levantando los albos, pero donde la U sacó todo el corazón para pasar de 11 puntos a quedar a tan solo uno de diferencia.

Pedro González fue clave en la campaña de la U, que estuvo a minutos de ser campeona.

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El torneo de 1998 es un dolor para la U: “Nos marcó el empate ante Wanderers”

Pedro González tiene confianza en el plantel de Universidad de Chile, por lo que cree que el Superclásico puede ser una clara señal para dejar en claro que van con todo para la remontada con Colo Colo.

“Sí, si gana empieza otro torneo, como en el 98, que perdimos el torneo pero estuvimos a 11 puntos, salió campeón Colo Colo pero sólo por un punto”, recordó con Redgol.

Para el Heidi es una clara señal y demostración que con buen juego y con un objetivo claro se le puede pelear a los albos, pese a la distancia en puntos, por lo que invita a los azules a intentarlo.

“Esa vez nos marcó el empate con Santiago Wanderers, que empatamos 3-3, pero quedamos a un punto. La U debe seguir en el mismo nivel y puede acortar mas distancia”, enfatizó.

Por lo mismo, cree que esta distancia en los Superclásicos muchas veces se olvida, que es la gran apuesta que debe tener la U para quedarse con los puntos y achicar la ventaja.

“No, son clásicos, es un partido especial, puede ir uno mejor y otro más bajo pero se olvida todo y es otro partido, por eso digo que los clásicos son distintos. De todas maneras con el corazón azul, también voy a estar por allá viendo el clásico”, finalizó.