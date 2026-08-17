El gran goleador asegura que todavía tiene que rendir en el club ante de pensar en el extranjero y que hay que aprovechar su remontada.

Los hinchas de Universidad de Chile están alertas ante una posible salida de Lucas Assadi, teniendo en cuenta que desde el extranjero han venido por su carta en algo que evalúa la dirigencia de Azul Azul.

Si bien han dicho que ellos harán respetar la cláusula de salida, también darán espacio a la opinión del volante, quien debe definir si quiere emigrar al fútbol de Turquía.

Por lo mismo el mundo bullanguero toma posición ante esta arremetida, donde uno de los grandes goleadores deja en claro que el volante primero debe terminar de brillar en su casa.

Assadi tiene una oferta desde Turquía

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Lucas Assadi debe demostrar lo que vale en la U

Fue Pedro González el que conversó con Redgol, donde tocó el tema de una posible salida de Lucas Assadi, justo cuando viene retomando su rendimiento con la camiseta de la U.

“Lo comenté hace un tiempo, que si se podía vender a Assadi, decía que tiene que jugar más tiempo en la U”, explica cerrando la puerta de una salida en este momento.

Para el Heidi González, el volante necesita de una temporada de éxito en la U, marcharse con un objetivo y los logros que necesita el club, por lo que pide tiempo.

“Puede demostrar que es buen jugador, que se eche el equipo encima y que demuestre que es un gran jugador y lo está haciendo, seguramente con un buen trabajo del técnico, que le ha dado confianza y está demostrando condiciones”, finalizó.